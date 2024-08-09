Как называются свадьбы по годам совместной жизни?

Каждая годовщина свадьбы в жизни пары — важная дата. И каждая дата названа в честь какого-либо материала. Эти названия не просто так в народе закрепились, а как символы прочности, прозрачности и ценности отношений. Кроме того, это отличные подсказки — какие подарки можно дарить на каждую годовщину. Собрали для вас все важные семейные даты в справке aif.ru.
Что означают названия каждой годовщины свадьбы?
1 год — ситцевая свадьба. Первый год, прожитый совместно, наполнен безмятежной радостью и напоминает легкую и яркую ткань в цветочек, но и сам союз молодых еще не воспринимается прочным.
2 года — бумажная свадьба. Этот срок все еще считается недостаточным для проверки крепости семейного союза, при появлении первых проблем и конфликтов многие браки рвутся, как тонкая бумага, отсюда и название.
3 года — кожаная свадьба. Отношения становятся прочнее, а испытания достаточно закалили союз, поэтому он напоминает хорошо выделанную кожу.
4 года — льняная свадьба. За эти годы муж и жена уже окончательно переплелись друг с другом, подобно волокнам льна.
5 лет — деревянная свадьба. Первая дата, которая считается настоящим доказательством прочности пары. Появляются дети, как продолжение семейного древа.
6 лет — чугунная свадьба. Приходит время, когда нужно укреплять домашний очаг.
6,5 лет — цинковая свадьба. Особая дата, которая должна напоминать о приближении «кризиса седьмого года», когда, по статистике, увеличивается число разводов. Считается, что в это время на брак наводят глянец, и он должен сверкать. В это время особенно важно работать над отношениями.
7 лет — медная свадьба. Медь не только прочная, но и ценная, а значит, супруги к этому времени должны убедиться, что их союз дорогого стоит.
8 лет — жестяная свадьба. Переход от более мягкого металла — к более прочному. Жизнь супругов устраивается окончательно.
9 лет — фаянсовая свадьба. Народная мудрость предупреждает, что в это время пары обычно сталкиваются со сложностями, и брак может дать трещину.
10 лет — оловянная свадьба. Если пара прошла рука об руку кризисный год, то научилась гибкости, и при этом союз остался прочным.
11 лет — стальная свадьба. Вторая декада совместной жизни еще больше укрепляет семью.
12 лет — шелковая свадьба. К этому времени семья должна обладать определенным достатком, ведь шелк всегда считался дорогой и прочной тканью.
12,5 лет — никелевая свадьба. Считается, что эта свадьба — половинка серебряной (см. далее). Брачный союз должен сиять, как этот блестящий металл.
13 лет — кружевная свадьба. Напоминание мужу и жене, что не стоит забывать о прекрасном и важно поддерживать прозрачность в отношениях.
14 лет — агатовая свадьба. Агат всегда считался камнем, который отвечает за благополучие, здоровье и процветание.
15 лет — хрустальная свадьба. Прекрасный и крепкий союз, отношения максимально прозрачны.
16 лет — топазовая свадьба. Топаз — полудрагоценный камень, но по своей красоте не уступает драгоценным и к тому же считается символом благоразумия.
17 лет — розовая свадьба. Красивая и нежная дата, которая должна напоминать супругам о важности романтики в отношениях.
18 лет — бирюзовая свадьба. Бирюза всегда считалась символом счастья, к тому же в народе существует поверье, что этот камень — живой, и он меняет цвет, если в семье что-то не так.
19 лет — гранатовая свадьба. Гранат олицетворяет плодородие и изобилие, семейных ценностей становится все больше.
20 лет — фарфоровая свадьба. Напоминание о хрупкости отношений, которые могут легко разбиться, несмотря на вложенные в них труды.
21 год — опаловая свадьба. Опал — благородный драгоценный камень, который переливается на свету всеми цветами радуги. Жизнь семьи должна заиграть новыми красками.
22 года — бронзовая свадьба. И снова напоминание о том, что в отношениях важна не только прочность, но и гибкость.
23 года — берилловая свадьба. Берилл — камень душевного равновесия, символизирующий гармонию в семье.
24 года — атласная свадьба. Из-за накопившейся за годы рутины в отношениях могут исчезать легкость и гладкость, и эта годовщина должна напомнить об этом.
25 лет — серебряная свадьба. Драгоценный металл означает, что брак уже тоже стал истинной драгоценностью.
26 лет — нефритовая свадьба. Нефрит известен своей прочностью и неподатливостью к внешним воздействиям.
27 лет — свадьба красного дерева. Символ не только благородства и прочности, но и мудрости, которая должна появиться в отношениях к этому сроку.
28 лет — никелевая свадьба. Эта дата имеет такое же название, что и 12,5 лет (см. выше). Еще одно напоминание о том, что брачный союз должен сиять, как этот блестящий металл.
29 лет — бархатная свадьба. Важно, чтобы в отношениях сохранялись нежность, мягкость и теплота.
30 лет — жемчужная свадьба. К этому времени у супругов уже наверняка появились внуки, и семья множится, как жемчужины в ожерелье. Считается, что это единственный повод, когда женщине можно дарить жемчуг. В любые другие дни это плохая примета.
35 лет — полотняная, или коралловая свадьба. У этой годовщины два названия. Старорусское связано с прочностью полотна, которое символизирует крепость союза. Более современное название напоминает о том, что коралл растет долго, но при этом всегда остается хрупким, и его легко сломать.
40 лет — рубиновая свадьба. С этой круглой даты начинается период самых крутых драгоценностей. Рубин — огненно-красный камень, символ любви и вечно пылающего чувства.
45 лет — сапфировая свадьба. Сапфир — не только второй по прочности драгоценный камень (после алмаза), он еще и считается традиционным украшением восточных мудрецов. А мудрость семейной паре не помешает в любом возрасте.
50 лет — золотая свадьба. К этому юбилею муж и жена окончательно убеждаются, что нет ничего дороже семьи.
55 лет — изумрудная свадьба. Самый редкий драгоценный камень, как и пары, которые дожили до этой знаменательной даты.
60 лет — бриллиантовая свадьба. Самый твердый драгоценный камень — алмаз при правильной огранке становится бриллиантом и сверкает каждой гранью. Лучшего символа для пары, которая прожила вместе 60 лет, и не придумать.
65 лет — железная свадьба. Крепость железа известна всем с древнейших времен. Такую пару уже ничего не разлучит.
70 лет — благодатная свадьба. Благодать — это радость и счастье, но вместе с тем и огромное богатство. А главное богатство — большая и крепкая семья.
75 лет — коронная свадьба. К этому времени у супругов уже не семья, а целое королевство — дети, внуки, правнуки, — и все живут душа в душу под присмотром мудрых и любящих друг друга короля и королевы.