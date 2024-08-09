Как называются свадьбы по годам совместной жизни?

Каждая годовщина свадьбы в жизни пары — важная дата. И каждая дата названа в честь какого-либо материала. Эти названия не просто так в народе закрепились, а как символы прочности, прозрачности и ценности отношений. Кроме того, это отличные подсказки — какие подарки можно дарить на каждую годовщину. Собрали для вас все важные семейные даты в справке aif.ru.