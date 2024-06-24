Как называется звездопад в августе

Каждый год, примерно с середины июля до конца августа, жители Земли могут наблюдать знаменитый летний звездопад Персеиды. В 2024 году его пик придется на 12—13 августа . В это время, по прогнозам астрономов, в безлунную ночь можно увидеть около 100 персеид в час, или 1−2 метеора в минуту. Причем они могут быть разноцветными и оставлять после себя устойчивый шлейф.