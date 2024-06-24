Как называется звездопад в августе

Каждый год, примерно с середины июля до конца августа, жители Земли могут наблюдать знаменитый летний звездопад Персеиды. В 2024 году его пик придется на
Откуда такое название — поток Персеид?
Как правило, метеорные потоки называют в честь созвездий, из которых эти «падающие звезды» исходят. С точки зрения Земли, персеиды вылетают примерно со стороны созвездия Персея в Северном полушарии.
В свою очередь, созвездие Персея названо так в честь древнегреческого героя Персея (сына аргосской царевны Данаи и Зевса), который прославился победой над ужасной Медузой Горгоной и спасением от морского чудища царевны Андромеды, ставшей впоследствии его женой.
Что из себя представляют персеиды?
Как пояснил старший научный сотрудник Пущинской астрономической обсерватории Астрокосмического центра Физического института им. Лебедева РАН, кандидат физико-математических наук Владимир Самодуров, все «звездные дожди» связаны с тем, что в какой-то период Земля попадает в «пылевые хвосты» комет, которые крутятся по своим орбитам.
«Когда в эти пылевые хвосты входит Земля, метеоры попадают в нашу атмосферу примерно за несколько тысяч километров один от другого. В момент своей смерти они сгорают в атмосфере, оставляя нам на прощанье яркий след — “привет” от кометы», — рассказал эксперт в интервью МК.
Наша Земля периодически сталкивается с хвостом кометы Свифта-Туттля, образуя тем самым один из самых мощных метеорных потоков в году — поток Персеиды. Сами по себе персеиды маленькие, размером примерно с песчинку и очень горячие (более 3000 градусов по Фаренгейту, или 1 650 по Цельсию). Сгорая в атмосфере, они оставляют после себя яркую вспышку и росчерк на небе.