Как называется врач по печени и как попасть к нему на прием?

Прием гепатологов ведется как в частных клиниках, так и в государственных. Попасть к этому специалисту можно в рамках программы ОМС, но во многих поликлиниках записаться к этому узкопрофильному врачу можно только по направлению терапевта, участкового врача или врача общей практики.