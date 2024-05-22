Как называется врач по печени и как попасть к нему на прием?

В России пока нет отдельной специальности «гепатолог». Пациентов с соответствующими проблемами наблюдают врачи-гастроэнтерологи, прошедшие специальное обучение, врачи общего профиля, терапевты и инфекционисты.
Почему гепатолог так называется?
Название врача-гепатолога связано с наименованием раздела медицины, изучающего строение, функции и заболевания печени, — гептологии. Это слово происходит от древне-греческого ἧπαρ, ἥπᾰτος — «печень» и λόγος — «учение».
Гепатология является одним из разделов гастроэнтерологии. Это достаточно новое узкое направление, которое возникло в связи с ростом случаев заболеваний желчевыводящих путей и печени, особенно метаболических гепатитов и гепатозов, следствием чего стала специализация врачей и медицинских учреждений на этих болезнях.
Что лечит гепатолог?
Наиболее распространенные заболевания печени часто лечат компетентные гастроэнтерологи, терапевты или врачи общей практики. А вот редкие патологии и запущенные формы требуют обращения исключительно к гепатологам.
Гепатолог занимается лечением следующих болезней:
- Гепатитов (острый, хронический, токсический, аутоиммунный) — одна из наиболее часто встречающихся болезней печени. Является воспалительным заболеванием, которое может быть вызвано различными причинами, в том числе вирусными инфекциями (гепатиты А, В, С), употреблением алкоголя или некоторых лекарств;
- Цирроза печени — заболевание, при котором нормальные клетки печени заменяются рубцовой тканью. Причиной могут быть длительное употребление алкоголя, хронический гепатит или другие факторы;
- Жирового гепатоза — состояние, при котором в печени накапливается избыток жира. Может быть связано с ожирением, сахарным диабетом или другими метаболическими нарушениями;
- Пигментных гепатозов — наследственно обусловленные нарушения метаболизма и транспорта билирубина в гепатоцитах (клетках печени), проявляющиеся постоянной или рецидивирующей желтухой;
- Нарушений желчевыводящих путей: холецистита (воспаление желчного пузыря), холедохолитиаза (камни в желчевыводящих путях), холангита (воспаление желчных протоков вследствие проникновения в них инфекции из желчного пузыря, кишечника, кровеносных сосудов или по лимфатическим путям) и пр.
Также гепатологи занимаются лечением более редких заболеваний печени и желчевыводящих путей, комплексной поддержкой пациентов перед и после трансплантации печени, играют важнейшую роль в диагностике, лечении и мониторинге людей с опухолями печени.
Как попасть к гепатологу?
Прием гепатологов ведется как в частных клиниках, так и в государственных. Попасть к этому специалисту можно в рамках программы ОМС, но во многих поликлиниках записаться к этому узкопрофильному врачу можно только по направлению терапевта, участкового врача или врача общей практики.