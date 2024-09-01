Как называется самец божьей коровки

Божья коровка — символ удачи и помощник человека в борьбе с вредителями в садах и огородах. За какие заслуги жукам присвоили божественное имя и как называют коровок-самцов — в справке aif.ru.
Жуки полезные и вредные
Божьи коровки, или кокцинеллиды (лат. Coccinellidae) — жуки-хищники, питаются мелкими насекомыми, некоторые растительноядные. В России обитает около 100 видов. Всего — более 4000 видов. Живут божьи коровки на всех континентах земного шара, кроме Антарктиды.
Божьи коровки бывают разной окраски — многочисленные комбинации красного, желтого, белого и черного цветов. Различаются жуки и количеством точек: бывают 2-точечные, 7-точечные и даже 28-точечные. Насекомых ценят за то, что они помогают защищать сельскохозяйственные и лесные растения от опасных вредителей.
Божья коровки едят тлю, червецов, паутинных клещей, гусениц… Причем отличаются отменным аппетитом, одна божья коровка за свою жизнь (а это всего 1−2 года) может съесть 5000 тлей! Нередко насекомые дополняют рацион пыльцой и другой растительной пищей. Например, оранжевая божья коровка ест плесень.
Благодарность человека к этим насекомым настолько велика, что в некоторых культурах их запрещено убивать. Хотя в их большом семействе есть и злостные вредители урожая. Некоторые виды божьих коровок питаются молодыми побегами, уничтожая посадки свеклы, огурцов и других культур.
Откуда появилось название божья коровка
Считается, что коровкой жуков назвали за то, что они выделяют ядовитую жидкость. Божьей — потому, что это насекомое помогает человеку в борьбе с вредителями. Существовало древнее поверье, что насекомые были посланы Девой Марией для защиты посевов, и поэтому их считали «божьими жуками». В англоязычных странах божью коровку называют ladybird, ladybug или lady beetle, где lady подразумевает Деву Марию. В католической культуре жук считается насекомым Божьей Матери.
У древних славян божья коровка ассоциировалась с богиней земли, вод и плодородия Макошь. В былинах ее зовут Мать — сыра земля. Дошедшую до наших дней детскую присказку: «Божья коровка, полети на небо, принеси мне хлеба, чёрного и белого — только не горелого», на самом деле, трактуют как молитву-обращение к богине с просьбой об урожае.
Другие названия божьей коровки: в среднем Поволжье ее называют «бабка-коробка», в некоторых англоязычных странах «божьи птички» и даже «биши-биши-барнаби» (bishy bishy barnabee).
Жуку-мальчику божьей коровки не очень повезло — в распространенных названиях насекомого фигурирует, в основном, женский род. В России иногда самца божьей коровки называют божьим мукомором. Но чаще всего жуки-мальчики и жуки-девочки — просто божьи коровки. Тем более, что отличить этих насекомых по половой принадлежности без микроскопа почти невозможно.
Источник: https://bigenc.ru