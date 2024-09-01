Как называется самец божьей коровки

Считается, что коровкой жуков назвали за то, что они выделяют ядовитую жидкость. Божьей — потому, что это насекомое помогает человеку в борьбе с вредителями. Существовало древнее поверье, что насекомые были посланы Девой Марией для защиты посевов, и поэтому их считали «божьими жуками». В англоязычных странах божью коровку называют ladybird, ladybug или lady beetle, где lady подразумевает Деву Марию. В католической культуре жук считается насекомым Божьей Матери.