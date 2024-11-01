Как называется проволока, которая держит пробку от шампанского

Проволока, которую нужно снять, прежде чем добраться до пробки, называется мюзле. Слово произошло от французского muselet или museler, что значит «надевать намордник», «обуздывать». Словари определяют это французское слово как «проволочную уздечку для закрепления пробки в бутылке шампанского». Российский
Для чего нужно мюзле?
Мюзле используют, чтобы удержать пузырьки внутри бутылки. Пробка, закупоривающая сосуд с игристым, может не выдержать давление газа — тогда пробка может внезапно вылететь и выпустить пенный фонтан наружу. Проволочная уздечка закрепляет пробку, а на само мюзле поверх надевают жестяной колпачок — плакетку. Материал для изготовления мюзле — стальная проволока толщиной 0,7 — 1,0 мм, с цинковым покрытием или эмалью.
Кто придумал мюзле?
Достоверной информации, кто придумал таким образом повышать сохранность шампанского нет. Однако есть легенда, связанная с известной на весь мир вдовой Клико — Николь Понсарден, первой женщиной, возглавившей компанию-производитель шампанских вин. Говорят, что женщина сделала импровизированное мюзле из проволоки от своего корсета.
Патент на мюзле получил в 1844 году Адольф Жаксон, внук основателя компании «Jaquesson & Fils», французского винодельческого дома.