Как называется проволока, которая держит пробку от шампанского

Проволока, которую нужно снять, прежде чем добраться до пробки, называется мюзле. Слово произошло от французского muselet или museler, что значит «надевать намордник», «обуздывать». Словари определяют это французское слово как «проволочную уздечку для закрепления пробки в бутылке шампанского». Российский ГОСТ 2003 года объясняет слово «мюзле» с технической стороны: «Укупорочное металлическое средство, применяемое для укупоривания бутылок с пищевыми жидкостями, имеющими избыточное давление, закрепляемое на горловине после укупоривания ее пробкой».