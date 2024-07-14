Как называется песня из фильма «Телохранитель», которую поет Уитни Хьюстон?

В фильме есть элементы мелодрамы и триллера, к тому же очень большую роль играет музыкальное сопровождение. А «та самая песня», которую все ищут в интернете — I will always love you в исполнении Уитни Хьюстон. На русский язык переводится, как «Я буду любить тебя вечно». Эмоциональная песня, казалось бы, созданная для того, чтобы признаваться ею в любви. Но таков ли её посыл?
Что за песня I will always love you и кому она посвящена?
Сегодня больше всего популярна версия из фильма, но мало кому известно, что Уитни Хьюстон не является автором этой песни. Она даже не первый исполнитель. В «Телохранителе» мы слышим римейк.
В самом фильме герои называют песню ковбойской, и, в общем-то, так оно и есть. Первой ее исполнила американская певица, звезда стиля кантри Долли Партон в 1974 году. И если в «Телохранителе» песня звучит трагично, с надрывом, то Долли поет ее иначе — с легкой грустью, но довольно спокойно. Да и о каком надрыве может идти речь, если песня вовсе не о любви? Точнее, не о любви как о романтическом чувстве, ведь главный посыл песни — благодарность Долли к ее наставнику, певцу и ведущему Портеру Вагонеру.
В 1973 году певица покидает дуэт с ним, а эта песня — выражение теплых чувств к человеку, который много для нее сделал, но пути с которым навсегда расходятся: «Если бы я осталась, я бы только мешала тебе на этом пути». Но она продолжает его любить и ценить, о чем и поет в I will always love you.
Песня была достаточно популярной, Долли Партон в 1982 году она сама ее перепела в фильме «Лучший бордельчик в Техасе». Эта версия песни тут же вызвала интерес публики и заняла первое место в чарте.
А через некоторое время у песни наступает новая эра — в 1992 году Уитни Хьюстон исполняет её ее фильме «Телохранитель» и превращает ковбойский хит в любовную драму. Причем изначально звукозаписывающая студия была категорически против такой манеры исполнения, аргументируя это тем, что слушатель заскучает во время долгих переливов. С боем Кевин Костнер и Уитни Хьюстон отстояли именно эту версию, к тому же, Долли Партон она понравилась. Результат — первое место в хит-параде на 14 недель, продажа копий саундтрека тиражом в 43 миллиона и долгие годы славы.
О чем фильм «Телохранитель»?
Вдруг вы его не видели и не понимаете, почему фильм стал культовым. В центре сюжета — профессиональный телохранитель Фрэнк Фармер (Кевин Костнер) и известная певица Рейчел Мэррон (Уитни Хьюстон). Фрэнк в прошлом отвечал за безопасность президентов Картера и Рейгана, но теперь он ушел из секретной службы и находится в свободном плавании, предпочитая менять клиентов и не задерживаться долго на одном месте.
Вскоре с ним знакомится Билл Девейни, менеджер Рейчел. Ей в последнее время присылают письмами с угрозами, а в ее гримерке взрывалась бомба. Билл предлагает Фрэнку должность телохранителя Рейчел. Тот после знакомства с ней, видя ее несерьёзное отношение к своей безопасности и нежелание это менять, поначалу хочет отказаться от должности.
Но после уговоров Билла и объяснения, что Рейчел не в курсе всей ситуации, Фрэнк соглашается. Ему предстоит выяснить, кто желает смерти певицы, погрузиться в подробности семейных отношений Рейчел и столкнуться с выбором между любовью и профессией. А кто за всем этим стоит и чем все кончится — смотрите сами.
Какие награды получил «Телохранитель»?
У фильма две номинации на «Оскар», и обе за лучшую песню — I have nothing и Run to you. Но победила песня из диснеевского «Аладдина». А легендарная I will always love you в том же году получила премию МТV.
Также филь получил семь номинаций на антипремию «Золотая малина» — самая неожиданная категория: «худшая новая звезда — прическа Кевина Костнера».
Впрочем, создатели не расстроились. При бюджете всего в 25 миллионов долларов, фильм собрал в прокате 411 миллионов. А та самая песня в исполнении Уитни Хьюстон до сих пор входит в десятку самых популярных песен, под которые молодожены на свадьбах танцуют свой первый танец.