Как называется песня из фильма «Телохранитель», которую поет Уитни Хьюстон?

В самом фильме герои называют песню ковбойской, и, в общем-то, так оно и есть. Первой ее исполнила американская певица, звезда стиля кантри Долли Партон в 1974 году. И если в «Телохранителе» песня звучит трагично, с надрывом, то Долли поет ее иначе — с легкой грустью, но довольно спокойно. Да и о каком надрыве может идти речь, если песня вовсе не о любви? Точнее, не о любви как о романтическом чувстве, ведь главный посыл песни — благодарность Долли к ее наставнику, певцу и ведущему Портеру Вагонеру.