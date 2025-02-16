Как называется болезнь, когда все забываешь

Обычно заболевание диагностируют в старшем возрасте. Первые симптомы могут дать о себе знать в 60 лет и старше. При этом данные последних лет дают основание заявить, что болезнь постепенно «молодеет». По словам медиков, в 5% Альцгеймер может возникнуть в 40−45 лет. Также врачи отмечают, что преимущественно болезнь носит наследственный характер и у женщин она встречается в два раза чаще, чем у мужчин.