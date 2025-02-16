Как называется болезнь, когда все забываешь

Болезнь, когда все забываешь, в медицине называется болезнью Альцгеймера.
Кто такой Альцгеймер?
Алоис Альцгеймер (1864−1915) был известным немецким неврологом и психиатром. Он первым провел фундаментальные исследования и описал симптомы тяжелого неврологического заболевания, приводящего к потере памяти. При жизни ученый называл недуг старческим слабоумием, но после его смерти научное сообщество приняло решение назвать болезнь в его честь.
Что такое болезнь Альцгеймера и каковы ее основные симптомы?
Это хроническое заболевание, возникающее в результате дегенеративных процессов в головном мозге. Оно развивается постепенно. Все начинается с расстройства кратковременной памяти и в конечном счете приводит к полной потере человеком когнитивных функций.
Что именно послужило толчком для возникновения болезни, пока остается загадкой. Однако установлено, что в коре головного мозга человека нарушаются обменные процессы. Образуется скопление вещества бета-амилоида (патогенного белка), который образует бляшки, что и приводит к потере нейронов.
Существует несколько стадий и характерных клинических проявлений болезни:
- 1 стадия — расстройство кратковременной памяти (человек не может вспомнить недавние события или выученную информацию);
- 2 стадия — начинаются проблемы с речью (становится сложно подбирать слова) и поведенческие нарушения (раздражительность, употребление нецензурной брани в адрес близких, крикливость, склонность к бродяжничеству);
- 3 стадия — возникают проблемы с самообслуживанием (трудно одеваться, есть, принимать ванну), нарушается ориентация в пространстве (не могут найти свою комнату), становится сложнее идентифицировать предметы и понимать речь со стороны;
- 4 стадия — могут возникать психозы, галлюцинации, неконтролируемая агрессия или, наоборот, проявляться пассивность и признаки депрессии;
- 5 стадия — кратковременная и долговременная память полностью утрачиваются, человек перестает самостоятельно ходить, есть и выполнять любую активность, на фоне тяжелого проявления болезни у него развивается недержание мочи.
В чем разница между болезнью Альцгеймера и деменцией?
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), деменция — это общий термин (или синдром), описывающий несколько заболевания, которые негативно влияют на мышление, память и навыки человека. То есть болезнь Альцгеймера всегда вызывает деменцию, а вот деменция не всегда может быть спровоцирована болезнью Альцгеймера. Причиной развития деменции нередко становятся инфаркты или сахарный диабет.
В каком возрасте начинается болезнь Альцгеймера?
Обычно заболевание диагностируют в старшем возрасте. Первые симптомы могут дать о себе знать в 60 лет и старше. При этом данные последних лет дают основание заявить, что болезнь постепенно «молодеет». По словам медиков, в 5% Альцгеймер может возникнуть в 40−45 лет. Также врачи отмечают, что преимущественно болезнь носит наследственный характер и у женщин она встречается в два раза чаще, чем у мужчин.
Болезнь Альцгеймера лечится?
Лекарства от болезни Альцгеймера нет, но есть препараты, которые временно купируют симптомы, облегчая пациенту течение болезни.