Как называется болезнь, когда трясутся руки и голова

«Такое состояние называется паркинсонизм, у него есть разные формы, к которым относится и известная всем болезнь Паркинсона, — объяснил aif.ru председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. — В основном паркинсонизм развивается у относительно пожилых людей, лет с 50, но может возникнуть и раньше. Проявления паркинсонизма очень индивидуальны. Иногда это просто еле заметный тремор рук. Бывает и такой сильный тремор так, что человек одной рукой вынужден придерживать другую. У некоторых людей болезнь довольно быстро прогрессирует, вызывая очень тяжелые проявления вплоть до потери возможности двигаться и гибели человека».