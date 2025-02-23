Как называется болезнь, когда трясутся руки и голова

Постоянная сильная дрожь в руках, трясущаяся голова — это признак серьезного неврологического заболевания. В народе про такое говорят — «трясучка». Что за болезнь приводит к тому, что трясутся руки и голова?
Как у Байдена
«Такое состояние называется паркинсонизм, у него есть разные формы, к которым относится и известная всем болезнь Паркинсона, — объяснил aif.ru председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор Павел Воробьев. — В основном паркинсонизм развивается у относительно пожилых людей, лет с 50, но может возникнуть и раньше. Проявления паркинсонизма очень индивидуальны. Иногда это просто еле заметный тремор рук. Бывает и такой сильный тремор так, что человек одной рукой вынужден придерживать другую. У некоторых людей болезнь довольно быстро прогрессирует, вызывая очень тяжелые проявления вплоть до потери возможности двигаться и гибели человека».
Врач отмечает, что при паркинсонизме развивается прогрессирующая общая мозговая недостаточность, и приводит в пример экс-президента США Байдена: «Можно вспомнить, как он на видео периодически останавливался и замирал, терялся в пространстве, забывая, что делать дальше. Это типичное паркинсоническое поведение».
Еще одно характерное проявление паркинсонизма — невозможность встать с кровати — человеку очень сложно сделать инициирующее движение.
Вылечить нельзя, но помочь можно
По словам врача, заболевание хорошо изучено учеными, вот только непонятно, как человека вылечить. «Есть группа препаратов, которые снижают паркинсонический тремор, — продолжает профессор. — Эти лекарства немного подавляют психику, и небольшой тремор остается, но они все равно заметно облегчают состояние. Кому-то препараты помогают хуже. Приходится ставить специальные помпы в желудок для введения лекарств, потому что они не всасываются».
Поэтому если человек заметил у себя вдруг начавшийся тремор, ему следует обратиться к неврологу. Скажем, он взял чашку, и рука трясется настолько, что он не может донести напиток до стола, не расплескав. Да, прогрессирование заболевания остановить не получится, но зато можно купировать симптомы.
Безусловно, бывает дрожь, связанная с физиологическими состояниями, но это легко отличить. «Руки могут трястись при большом напряжении от физической нагрузки, при стрессе — это ситуационный паркинсонизм, который проходит. А вот если тремор регулярно повторяется, не связан с какими-то внешними провокациями, то лучше проконсультироваться со специалистом», — советует врач.