Как называется болезнь когда трясутся руки

Эссенциальный тремор — ещё один наиболее распространенный вид, который обусловлен не просто усталостью, а серьезными наследственными заболеваниями мозга и нервной системы. Для него характерно легкое потрясывание рук на протяжении долгого времени. При появлении первых симптомов эссенциального тремора врачи рекомендуют незамедлительно обращаться к специалисту-эндокринологу или неврологу.