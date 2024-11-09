Как называется болезнь когда трясутся руки

Трясущиеся руки — явление, с которым может столкнуться каждый. От стресса и усталости до различных патологий организма — причин этому может быть множество. Но что делать, если тремор рук мешает обычной жизни и преследует постоянно?
Трясутся руки — о каком заболевании это может свидетельствовать?
Явление, при котором трясутся руки, в медицине называют тремором, что в переводе с латинского слова tremor означает «дрожание». Тремор — это непроизвольное ритмичное сокращение мышц, которое приводит к колебанию всего тела или его отдельных частей.
При этом причин, из-за которых трясутся руки, может быть множество. Врачи выделяют физиологический, эссенциальный тремор, различные виды заболеваний, среди которых и болезнь Паркинсона, а также побочные эффекты от лекарств, алкоголя и даже кофеина.
Наиболее безопасный и легкоустранимый — физиологический тремор. Он возникает в результате усталости или стресса и может быть следствием употребления алкоголя, а также крепких кофейных напитков — например, эспрессо или американо.
Кроме того, устранить дрожь в руках помогут и продукты, богатые магнием: орехи, семечки и шпинат.
Эссенциальный тремор — ещё один наиболее распространенный вид, который обусловлен не просто усталостью, а серьезными наследственными заболеваниями мозга и нервной системы. Для него характерно легкое потрясывание рук на протяжении долгого времени. При появлении первых симптомов эссенциального тремора врачи рекомендуют незамедлительно обращаться к специалисту-эндокринологу или неврологу.
Это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание характерно как для мужчин, так и для женщин в возрасте от 50 лет и выше, однако может встречаться и у молодых людей.
«Для невролога особую важность всегда представляет обнаружение тяжелых заболеваний, когда тремор выявляется как специфический симптом. К ним относятся дегенеративные болезни центральной нервной системы, в том числе наследственного характера, гиперкинетические заболевания, например, идиопатическая мышечная дистония, опухоли головного мозга, которые могут возникать у достаточно молодых людей» — считает врач-невролог Анна Кокорина.
Именно поэтому в каждом конкретном случае следует незамедлительно обращаться к врачу: специалист окажет необходимую помощь, поставит правильный диагноз и подберет необходимое лечение.