Как называется болезнь, когда пропадает голос

Иногда бывает так, что человек теряет способность издавать звуки. Частичная потеря голоса (нарушение тембра, силы и высоты) называется дисфонией, а полное отсутствие — афония.
Как меняется голос при дисфонии и афонии?
При дисфонии голос человека становится хриплый или осиплым. Присутствует гнусавость, шумное и свистящее дыхание. Соответственно, тембр голоса существенно меняется. В нем нет силы и чистоты, зато есть быстрая утомляемость, першение и боли в горле, возможны приступы кашля. Во время афонии голос отсутствует, но при этом человек сохраняет способность говорить шепотом.
Почему пропадает голос?
Причин полной или частичной потери голоса много, причем как врожденных, так и приобретенных:
- хронический ларингит (воспаление голосовых связок);
- трахеит (отек трахеи);
- фарингит (воспаление глотки и миндалин).
- острые инфекционные заболевания (грипп, ОРВИ, ангина);
- доброкачественные и злокачественные новообразования в гортани;
- последствия от удаления опухолей;
- эндокринные нарушения;
- неврологические болезни;
- психосоматическая потеря голоса;
- переутомление голосовых связок;
- ДЦП;
- врожденный порок развития гортани;
- наличие инородных тел в дыхательных путях;
- операция на органах шеи;
- химические ожоги;
- травмы голосового аппарата и другие.
Люди каких профессий чаще всего теряют голос?
Нарушения голоса может быть сопутствующим профессиональным фактором у людей, чья деятельность непосредственно связана с постоянным напряжением голосового аппарата: педагогов, экскурсоводов, дикторов, певцов (к примеру, Фрося Бурлакова из фильма Евгения Ташкова «Приходите завтра»).
К кому обратиться, если потерял голос?
Для диагностики и полного исследования необходимо обратиться к отоларингологу. Также может потребоваться консультация невролога, логопеда или терапевта. Одним из первых условий лечения станет соблюдение голосового режима, то есть нельзя давать никакой лишней нагрузки на голосовой аппарат, ну и, конечно, строгое соблюдение всех врачебных рекомендаций.