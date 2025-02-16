Как называется болезнь, когда пропадает голос

При дисфонии голос человека становится хриплый или осиплым. Присутствует гнусавость, шумное и свистящее дыхание. Соответственно, тембр голоса существенно меняется. В нем нет силы и чистоты, зато есть быстрая утомляемость, першение и боли в горле, возможны приступы кашля. Во время афонии голос отсутствует, но при этом человек сохраняет способность говорить шепотом.