Как называется болезнь, когда не различаешь лица людей

Явление, когда человек перестает узнавать знакомые объекты, называется агнозией (от греч. a — отсутствие, gnosis — познание). Незнакомыми могут стать предметы, явления, звуки и даже запахи. Потеря способности узнавать лица называется прозопагнозия или лицевая слепота. Недуг может проявляться в разной степени: некоторые не узнают членов семьи, кто-то не может отличить двух незнакомцев друг от друга, а тяжело больные могут не идентифицировать свое отражение в зеркале. Из-за чего возникает лицевая слепота и поддается ли она лечению, читайте в справке aif.ru.
Из-за чего возникает лицевая слепота?
Причина агнозий разных типов — нарушение работы мозга: вторичные и третичные зоны коры, которые обрабатывают информацию от органов зрения, слуха, обоняния, осязания. Проблема с узнаванием людей связана с нарушением деятельности височно-затылочной (латеральной) извилины в правом полушарии головного мозга. Патология может возникнуть вследствие некоторых заболеваний, например, инфаркта, онкологии в мозгу, энцефалита, болезни Альцгеймера и др. Врожденная патология возникает из-за нарушений связки доминантных генов и передается по наследству.
По каким признакам можно распознать прозопагнозию у близких?
Люди, страдающие лицевой слепотой в той или иной степени, часто путают незнакомцев со знакомыми людьми, перестают узнавать близких, если во внешности что-то изменилось, с трудом идентифицируют людей, которых видят часто каждый день, например, на работе, не могут понять мужчина перед ними или женщина.
С таким недугом трудно существовать в социуме. Часто человек задает много наводящих вопросов, чтобы понять, кто перед ним, и не использует имена, чтобы не ошибиться.
Лечится ли прозопагнозия?
К сожалению, изменения мозга необратимы и эффективной терапии, которая помогает хотя бы частично восстановить способность узнавания, не существует. В рамках работы с больными специалисты учат их жить с недугом — в основном знакомят с разными способами узнавания и запоминания. Поскольку прозопагнозия — вторичное заболевание, врачи пытаются излечить основную проблему — в ряде случаев лицевая слепота может незначительно компенсироваться.