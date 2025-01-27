Как называется болезнь, когда не различаешь лица людей

Явление, когда человек перестает узнавать знакомые объекты, называется агнозией (от греч. a — отсутствие, gnosis — познание). Незнакомыми могут стать предметы, явления, звуки и даже запахи. Потеря способности узнавать лица называется прозопагнозия или лицевая слепота. Недуг может проявляться в разной степени: некоторые не узнают членов семьи, кто-то не может отличить двух незнакомцев друг от друга, а тяжело больные могут не идентифицировать свое отражение в зеркале. Из-за чего возникает лицевая слепота и поддается ли она лечению, читайте в справке aif.ru.