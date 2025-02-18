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Как называется болезнь, когда человек ворует все подряд

Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.

Источник: Газета.Ру

Согласно Международной классификации болезней (МКД-10), патологическое влечение к воровству называется клептоманией.

Как переводится «клептомания»?

Слово «клептомания» образовано от двух древнегреческих слов κλέπτειν (klepto) — воровать и μανία (mania) — мания.

Как ведут себя клептоманы?

Тяга клептоманов что-то украсть носит импульсивный характер. Причем вещи, которые похититель присваивает себе, не представляют для него никакой важности и материальной ценности. После кражи он может просто избавиться от них, испортить или где-то припрятать. Одни клептоманы тащат все подряд, другие могут специализироваться на каких-то определенных вещах (зажигалках, помаде и т. д.).

Считается ли клептомания психическим расстройством?

Да, считается. Клептоманам присуще безуспешное стремление противостоять пагубной привычке. Эксперты отмечают, что обычно до совершения кражи клептоман испытывает растущее чувство напряжение, а в процессе или после — удовлетворение. Когда кража совершена и возбуждение спадает, клептоман ощущает чувство вины и растерянности из-за того, что не смог совладать с собой. Наиболее ярко клептомания проявляется у людей, склонных к психопатии.

Чем клептомания отличается от воровства?

Воровство относится к умышленному преступному деянию, направленному на извлечение материальной выгоды. Клептомания — импульсивное и по сути бессмысленное воровство, которое не предполагает продажу или обогащение за счет украденной вещи. Нередко клептоманами становятся вполне обеспеченные люди.

В чем причины клептомании?

Сказать определенно точно нельзя. Считается, что возможно причина такого психического расстройства кроется в генетике. Вероятность клептомании велика, если в роду есть или были зависимые родственники (алкоголь, наркотики и т. п.).

Нередко клептоманию диагностируют в сочетании с другими обсессивно-компульсивное расстройство личности, биполярным расстройством, той же наркоманией или разнообразными травмами головы.

Кто чаще страдает клептоманией — мужчины или женщины?

По данным ученых отделение психиатрии и поведенческих наук Медицинского центра Стэнфордского университета, чаще всего клептоманы встречаются среди женщин. Начало заболевания, как правило, приходится на подростковый возраст, но развитие болезни может случиться в любой период жизни.

Лечится ли клептомания?

Да, но это тяжелый процесс, который сопровождается в том числе регулярной психотерапией и медикаментозным лечением.