Как называется болезнь, когда человек ворует все подряд

Тяга клептоманов что-то украсть носит импульсивный характер. Причем вещи, которые похититель присваивает себе, не представляют для него никакой важности и материальной ценности. После кражи он может просто избавиться от них, испортить или где-то припрятать. Одни клептоманы тащат все подряд, другие могут специализироваться на каких-то определенных вещах (зажигалках, помаде и т. д. ).