Как назвать ребенка, рожденного в марте

Отметим, что 19 марта в церкви совершают службу в честь обретения Креста Господня равноапостольной царицей Еленой. Равноапостольная Елена жила в IV веке и была женой царя Константина Великого. Во время ее правления были прекращены гонения на христиан, которые продолжались в течение первых трех веков, и христианская вера начала распространяться на территории Византии. Царица организовала поиски Креста, на котором был распят Иисус Христос, и в 326 году Крест был найден при раскопках в Иерусалиме.