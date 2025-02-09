Как назвать ребенка, рожденного в марте

По сложившейся традиции при крещении ребенку дают имя святого, служба которому совершается в церкви в день рождения малыша или в близкую дату по календарю. Но это лишь рекомендация. Выбор имени — целиком прерогатива родителей, и никто не заставляет называть ребенка именно в честь того святого, память которого церковь празднует в его день рождения.
Для того, чтобы узнать, каких святых вспоминают в храмах в марте, можно воспользоваться святцами — списком имен, сформированным по календарному принципу. Aif.ru выбрал самые популярные имена месяца.
Как назвать мальчика, рожденного в марте?
Для крещения можно выбрать абсолютно любое имя, независимо от календаря. Единственное условие — оно должно быть в православных святцах. Например, Ян (такого имени в православном месяцеслове нет) в крещении может получить близкое по звучанию имя Иоанн.
В марте церковь чтит память Ильи, Павла, Николая, Григория и Дмитрия. Для сына также можно выбрать имя Лев, Сергей, Михаил, Андрей, Алексей и много других.
Например, на 20 марта приходится служба преподобному Павлу Препростому, который жил в IV веке. Препростым Павла назвали за его кроткий нрав и добросердечие. Он был одним из древних подвижников, которые жили в пустынях. Пройдя через многие искушения и монашеские подвиги, Павел обрел дар прозорливости и мог изгонять бесов из людей.
Как назвать девочку, рожденную в марте?
Из женских имен в святцах на март приходятся Анастасия, Елена, Ксения, Надежда, Елизавета. Также девочке можно выбрать имя Ольга, Наталья, Екатерина, Александра. О жизненном пути этих христианских подвижниц можно прочесть в «Житиях святых», которые так же, как и святцы составлены в календарной хронологии.
Отметим, что 19 марта в церкви совершают службу в честь обретения Креста Господня равноапостольной царицей Еленой. Равноапостольная Елена жила в IV веке и была женой царя Константина Великого. Во время ее правления были прекращены гонения на христиан, которые продолжались в течение первых трех веков, и христианская вера начала распространяться на территории Византии. Царица организовала поиски Креста, на котором был распят Иисус Христос, и в 326 году Крест был найден при раскопках в Иерусалиме.