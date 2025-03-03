Как назвать команду: 50+ оригинальных, интересных и смешных идей

Название может быть серьезным, забавным, креативным или даже немного дерзким: главное, чтобы оно запоминалось и вдохновляло участников. В статье мы собрали множество идей, советов и примеров, которые помогут вам придумать идеальное название для команды, будь то квиз, спортивное соревнование, детский конкурс или школьное мероприятие.