Как найти хобби, если вам ничего не интересно

Пространство внутри себя
Прежде всего, причиной отсутствия интереса к чему-либо может быть депрессия. Чтобы это исключить или подтвердить, надо обратиться к клиническому психологу или психиатру.
Но если на уровне физического здоровья проблемы нет, а интерес к жизни теряется?
Психическая энергия утекает в другое русло, когда в жизни человека либо слишком много событий одновременно, которые требуют полной включенности, либо одно событие, но по масштабу оно такое, что «забирает все силы».
Часто при этом нарушается сон, появляется тревожность, и человек вновь и вновь возвращается к размышлениям об этой ситуации.
Если визуализировать этот процесс, то можно представить себе некоторое пространство, которое максимально заполнено чем-то одним, а всему остальному как будто нет места. Это и будет пространство вашего внутреннего мира, говорит специалист.
При таком варианте очень важно правильно расставить приоритеты и «не пытаться впихнуть всё одновременно». «Представьте, что именно сейчас вам просто нужно освободить “пространство” внутри себя, чтобы для хобби и интереса появилось место», — советует Людмила Шульга.
Будьте к себе внимательны и задайте себе вопрос: «Какая именно ситуация забирает на себя всё мое внимание?». Выдохните, дайте себе время, вы обязательно справитесь с чем бы то ни было, а дальше, когда внутри появится место для хобби, оно точно найдется.
Чувство вины
Также «выключить» человека из собственной жизни может неосознаваемое глубинное чувство вины.
Это похоже на то, как если бы стоял какой-то запрет на жизнь в очень глубоком смысле. «Я не могу радоваться, когда…», «Я не могу жить, если..»
Причиной такого сценария может служить что угодно: болезнь или потеря близкого человека, трагические истории, которые случаются в социуме.
На уровне сознания, человек будет мастерски соединять всё это через логику. Например, как можно ли думать о развлечениях и хобби, когда кто-то в этом мире находится под угрозой?
Внешне это выглядит, как отказ человека от переживания положительных эмоций и позитивного опыта. Он действительно не может договориться с собой и жить полноценную жизнь, потому что каждый раз будет испытывать тяжело переносимое чувство вины.
«При этом всегда будет присутствовать та часть, которая развернута к своей жизни и хочет ярко и насыщенно её проживать — именно так и выглядит внутренний конфликт», — объясняет Людмила Шульга.
Важно представить образ того, ради которого вы тогда нашли такой вариант, безусловно думая, что он как-то поможет другому или другим.
«Очень важно внутри себя разделить свой жизненный путь и путь других людей. Да, в мире происходит много тяжелого, но совершенно точно, вы имеете право на свою счастливую и наполненную жизнь, раз уж вы родились в этот мир!», — говорит эксперт.
Услышать внутреннего ребенка
Кроме того, за хобби отвечает тот самый внутренний ребенок, который незримо остается присутствовать внутри нашей личности и, безусловно, оказывает влияние на то, что происходит и во взрослой жизни.
Предвкушение, радость, счастье, искренний интерес, любопытство — за все эти переживания отвечает «детская часть».
Это особое состояние, при котором мы смело идем навстречу жизненным приключениям и открыты всему новому.
При хорошем контакте «с детской частью» нам несложно найти хобби по душе, потому что всегда будет чувствоваться внутренний импульс внутри, который и будет откликом на то или иное увлечение, считает эксперт.
Однако зачастую люди будто перестают слышать своего внутреннего ребенка.
«Не лезь!», «Руки не из того места!», «От тебя одни проблемы!», — все это явные или неосознанные послания, которые ребенок может считывать во взаимодействии со значимыми взрослыми и учиться не проявляться, не веселиться и со временем совершенно не чувствовать, что же он на самом деле хочет.
По мнению эксперта, после такого детского опыта довольно сложно будет во взрослой жизни разрешить себе проживать яркую и насыщенную жизнь с кучей увлекательных занятий. Ведь каждый раз человек будет натыкаться на это «невидимое, но внушительное препятствие внутри себя».
Если это ваша история, то психолог советует посмотреть на себя, маленькую девочку или маленького мальчика, взглядом понимающего и любящего взрослого.
Действительно ли этот ребенок заслуживал такого обращения, или же просто обстоятельства жизни были такими, что вы почувствовали себя каким-то не таким и согласились с этим. Может быть, пришло время научиться обращаться с собой более внимательно и заботливо?
Быть может, представляя себя маленьким или маленькой, самое время сказать: «Посмотри, как много интересного в этом мире! Давай и мы с тобой найдем что-нибудь увлекательное для тебя, что точно тебе понравится! Я обещаю, что буду учиться быть на твоей стороне и больше не дам в обиду!».