Как найти хобби, если вам ничего не интересно

Прежде всего, причиной отсутствия интереса к чему-либо может быть депрессия. Чтобы это исключить или подтвердить, надо обратиться к клиническому психологу или психиатру.

Психическая энергия утекает в другое русло, когда в жизни человека либо слишком много событий одновременно, которые требуют полной включенности, либо одно событие, но по масштабу оно такое, что «забирает все силы».

Часто при этом нарушается сон, появляется тревожность, и человек вновь и вновь возвращается к размышлениям об этой ситуации.

Если визуализировать этот процесс, то можно представить себе некоторое пространство, которое максимально заполнено чем-то одним, а всему остальному как будто нет места. Это и будет пространство вашего внутреннего мира, говорит специалист.

При таком варианте очень важно правильно расставить приоритеты и «не пытаться впихнуть всё одновременно». «Представьте, что именно сейчас вам просто нужно освободить “пространство” внутри себя, чтобы для хобби и интереса появилось место», — советует Людмила Шульга.

Будьте к себе внимательны и задайте себе вопрос: «Какая именно ситуация забирает на себя всё мое внимание?». Выдохните, дайте себе время, вы обязательно справитесь с чем бы то ни было, а дальше, когда внутри появится место для хобби, оно точно найдется.

Это похоже на то, как если бы стоял какой-то запрет на жизнь в очень глубоком смысле. «Я не могу радоваться, когда…», «Я не могу жить, если..»

На уровне сознания, человек будет мастерски соединять всё это через логику. Например, как можно ли думать о развлечениях и хобби, когда кто-то в этом мире находится под угрозой?

Внешне это выглядит, как отказ человека от переживания положительных эмоций и позитивного опыта. Он действительно не может договориться с собой и жить полноценную жизнь, потому что каждый раз будет испытывать тяжело переносимое чувство вины.

«При этом всегда будет присутствовать та часть, которая развернута к своей жизни и хочет ярко и насыщенно её проживать — именно так и выглядит внутренний конфликт», — объясняет Людмила Шульга.

Если кто-то узнает себя в этом, хорошо бы попробовать мысленно перемотать свою жизнь и обнаружить то место, где было принято решение отказаться от неё, принести свою жизнь в жертву.

Важно представить образ того, ради которого вы тогда нашли такой вариант, безусловно думая, что он как-то поможет другому или другим.

«Очень важно внутри себя разделить свой жизненный путь и путь других людей. Да, в мире происходит много тяжелого, но совершенно точно, вы имеете право на свою счастливую и наполненную жизнь, раз уж вы родились в этот мир!», — говорит эксперт.

Кроме того, за хобби отвечает тот самый внутренний ребенок, который незримо остается присутствовать внутри нашей личности и, безусловно, оказывает влияние на то, что происходит и во взрослой жизни.

При хорошем контакте «с детской частью» нам несложно найти хобби по душе, потому что всегда будет чувствоваться внутренний импульс внутри, который и будет откликом на то или иное увлечение, считает эксперт.

Конечно, в большинстве случаев это будет обращение с собой по той же схеме, как обращались с реальным ребенком в детстве. Разрешали вам экспериментировать или ругали? Поддерживали или критиковали? Чувствовали ли вы в детстве, что мир открыт для вас или же было постоянное ощущение опасности и необходимости «выживать»?