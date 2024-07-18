Как найденная окаменелость броненосца меняет представления ученых о жизни

Когда и как древние люди впервые мигрировали в Америку — вопросы, долгое время остававшиеся малоизученными. Эксперты предполагали, что люди впервые посетили континент примерно 16 тысяч лет назад. Сказать точнее до сих пор было невозможно, так как ранние археологические свидетельства заселения этого региона были достаточно противоречивы.