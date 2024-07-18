Как найденная окаменелость броненосца меняет представления ученых о жизни

Когда и как древние люди впервые мигрировали в Америку — вопросы, долгое время остававшиеся малоизученными. Эксперты предполагали, что люди впервые посетили континент примерно 16 тысяч лет назад. Сказать точнее до сих пор было невозможно, так как ранние археологические свидетельства заселения этого региона были достаточно противоречивы.
Однако, по данным актуального исследования, более 20 000 лет (от 20 811 до 21 090 лет) назад на территории нынешней Аргентины, древнейшие жители Америки встретили гигантское существо, похожее на броненосца, и раздавили его каменными орудиями.
Найденный нами экземпляр принадлежит вымершему виду броненосцев под названием Neosclerocalyptus. Его вес составлял около 300 килограммов, а длина превышала 180 сантиметров.
Окаменелые останки существа ледникового периода свидетельствуют, что Америка была заселена гораздо раньше, чем первоначально предполагали археологи, — возможно, более 25 000 лет назад.
До недавнего времени традиционная модель указывала на то, что люди появились на континенте 16 000 лет назад. Однако результаты нашего исследования предлагают, что первое появление человека [на территории Америки] произошло примерно 21 000- 25 000 лет назад или даже раньше.
О других удивительных открытиях: ранее археологи расшифровали утерянный алфавит, созданный 3 тыс. лет назад.
Кристина Корчанова