Как научиться не переживать из-за пустяков

Знаменитый психиатр Аарон Бек доказал, что большинство переживаний связано не с реальными проблемами, а с тем, как мы их воспринимаем. Чтобы научиться новому восприятию, можно использовать простой приём: представьте, что вы смотрите через окно с небольшим пятном. Вы вольны выбирать — сфокусироваться на прекрасном пейзаже за окном или на этом пятне.