Как научиться не переживать из-за пустяков

Современная психология предлагает несколько действенных подходов к решению этой задачи. Начать стоит с понимания природы наших тревог.
Знаменитый психиатр Аарон Бек доказал, что большинство переживаний связано не с реальными проблемами, а с тем, как мы их воспринимаем. Чтобы научиться новому восприятию, можно использовать простой приём: представьте, что вы смотрите через окно с небольшим пятном. Вы вольны выбирать — сфокусироваться на прекрасном пейзаже за окном или на этом пятне.
Следующий шаг в обучении — освоение техники осознанности. Исследователь Джон Кабат-Зинн показал, что большинство наших переживаний связано с мыслями о прошлом или будущем.
Учась возвращаться в настоящий момент через внимание к дыханию или окружающим звукам, можно заметить, что текущая минута часто оказывается вполне комфортной.
Важная часть обучения связана с физиологией. Профессор Стэнфордского университета Эндрю Хуберман рекомендует начинать с простых действий: утренняя прогулка на солнце или регулярные физические упражнения значительно повышают нашу устойчивость к стрессу.
Это происходит благодаря выработке определённых гормонов и нейромедиаторов, помогающих справляться с тревожностью.
Важный элемент обучения — развитие социальных связей. Основатель позитивной психологии Мартин Селигман обнаружил, что люди, поддерживающие близкие отношения с другими, гораздо успешнее справляются с повседневными стрессами.
«Учитесь делиться своими переживаниями — простой разговор часто помогает увидеть ситуацию по-новому», — советует эксперт.
По словам Арины Котенко, освоить искусство не переживать из-за пустяков можно через простые ежедневные практики.
Начните с базового упражнения: когда появляется беспокойство, спросите себя: «Будет ли эта ситуация иметь значение через неделю? Через месяц? Через год?» Регулярно задавая себе этот вопрос, вы научитесь быстро отделять действительно важные проблемы от незначительных неурядиц.
По словам психолога, по мере освоения этих навыков происходит удивительная трансформация восприятия.
«Опоздание транспорта становится возможностью для маленькой передышки, хмурый взгляд прохожего вызывает не обиду, а понимание, что у человека мог быть трудный день, а неловкие ситуации превращаются в забавные истории для друзей», — говорит Арина Котенко.
В процессе обучения важно помнить: цель не в том, чтобы полностью перестать беспокоиться. Беспокойство — естественная часть жизни. Задача в том, чтобы научиться управлять своей реакцией на мелкие неприятности, не позволяя им омрачать радость повседневной жизни. Этот навык, как и любой другой, приходит с практикой.
День за днем, ситуация за ситуацией, вы будете замечать, как растёт ваша способность сохранять спокойствие и равновесие даже в непростых обстоятельствах.