Как научиться быстро запоминать стихи

Отвечает певец, актер и педагог Дмитрий Нестеров:
— Довольно редкое это явление — чтобы ребенок любил учить стихи. Большинство детей сталкиваются со сложностями при запоминании, и, когда в детском саду или в школе задают домашнее задание — учить стихи к утреннику, или отрывок из поэмы Некрасова, или басню Крылова, это вызывает только расстройство. Бесполезно давить и заставлять или шантажировать: «Пока не выучишь, не будешь смотреть мультики!» Не говорите, что это легкое задание и вы в детстве учили стихи на раз-два. Все это лишь усугубит проблему и породит комплексы. Ребенок будет думать, что раз он не может запомнить несколько строчек, то он — неудачник.
Что же делать, и как помочь ребенку? Советов много — прочитать стихотворение вслух сто раз, переписать его от руки, пропеть, зарисовать, и даже разыграть по нему сценку, как в театре.
Но давайте разберемся, почему вообще возникают сложности с заучиванием стихов. Если ваш ребенок не очень хорошо запоминают рифмы, то, возможно, проблема в том, что он не понимает все слова либо неправильно их трактует. Поэтому сядьте рядышком с сыном или дочкой, прочтите стихотворение медленно, а потом спросите — все понятно? Если смысл в голове ребенка искажен, пройдитесь по каждой строчке. Разъясните ребенку, что означает то или иное слово, что означают действия. Например, устаревшие слова в стихах Пушкина часто заводят детей в тупик. Обсудите с детьми, что движет персонажем в этом стихотворении или басне, чего он хочет на самом деле и какая у него мотивация.
После этого, если ребенок уже читает, можете даже вместе прочесть стишок. Несколько раз, по ролям, с выражением. Только потом можно начинать учить, и, поверьте, после такого подготовительного этапа запомнить стихи вашему сыну или дочке будет гораздо легче.
А еще дети всегда хорошо воспринимают образы, и формировать образное мышление у малыша очень важно. Это нужно делать не только во время заучивания стихов, а вообще постоянно. Тогда у детей не будет возникать проблем с заучиванием стихов. Они сами начнут их сочинять!