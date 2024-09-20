Как научиться больше успевать и меньше уставать

При этом совсем не значит, что приоритетные задачи — это самые крупные из них. Последовательность их выполнения вы определяете в контексте конкретного периода времени. В масштабах одного дня возглавить список приоритетов может задача, например, ответить клиентам на письма, а в масштабах недели или месяца появятся более крупные задачи, которые вы планируете выполнить за это время.