Как научиться больше успевать и меньше уставать

Есть несколько способов грамотного распределения времени.
Расставить приоритеты
Все успеть невозможно, поэтому придется научиться расставлять приоритеты. Это потребует навыка взвешенного принятия решений и способности выбрать главные из множества задач. «Выбирать их можно по заранее составленному списку критериев, таких как срочность, масштаб, ценность или потенциальная прибыльность для бизнеса», — объясняет эксперт.
При этом совсем не значит, что приоритетные задачи — это самые крупные из них. Последовательность их выполнения вы определяете в контексте конкретного периода времени. В масштабах одного дня возглавить список приоритетов может задача, например, ответить клиентам на письма, а в масштабах недели или месяца появятся более крупные задачи, которые вы планируете выполнить за это время.
Делегирование полномочий
«Но даже после составления списка приоритетных задач часто бывает сложно или даже невозможно сделать все самостоятельно. В этом случае поможет делегирование обязанностей и полномочий», — считает психолог.
При этом важно не заниматься самообманом, когда вы делегируете только для видимости, а на деле контролируете каждый шаг и продолжаете тратить свое время.
Используйте современные технологии. Написать текст, решить задачу и создать изображение с успехом могут нейросети. Программы для управления проектами незаменимы в командной работе — они помогают наглядно отслеживать этапы выполнения работ и обмениваться информацией. А многочисленные коммуникационные сервисы и приложения помогут проводить встречи и совещания онлайн, чтобы минимизировать затраты времени.
Быстро принимать решения
Также очень полезно учиться быстрее принимать решения. Часто люди тратят много времени на обсуждение вопросов, ответ на который им и так очевиден. В этом случае стоит больше доверять себе.
И конечно, успешному внедрению этих принципов в жизнь поможет самодисциплина. Когда вы сами отвечаете за свое расписание, самые разные отвлекающие факторы часто мешают следовать намеченному плану.
Например, легко можно отвлечься на общение в Интернете или на просмотр развлекательного видео. В этом случае нужно взять на себя роль своего собственного наставника, который поможет натренировать фокус внимания и развить целеустремленность.
«Нужно помнить, что времени всегда и на все у нас достаточно, но только мы сами решаем, на что хотим его потратить», — заключила Татьяна Шпицер.