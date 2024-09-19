Как научить ребенка ходить в школу одному

Маршрут
Нужно нарисовать с ребенком настоящую карту — так ему будет легче запомнить дорогу в школу. Затем надо пройти пару раз этот маршрут вместе, советует портал «Объясняем. РФ».
Небезопасные места
Нужно объяснить, где не стоит ходить и почему. Например, опасно находиться возле пустырей, гаражей, строек, около теплотрасс и заброшенных зданий, в густых зарослях деревьев и кустов, на темных улицах.
ПДД
С раннего детства ребeнок должен запомнить, что переходить дорогу можно только на светофоре или по «зебре». Предварительно необходимо убедиться, что машин нет или они остановились. Для этого родители должны научить школьника у дороги смотреть налево, затем направо и снова налево. При переходе дороги тоже нужно смотреть по сторонам, даже если светофор показывает зеленый.
Остановки
Если ребенок ездит в школу на общественном транспорте, стоит убедиться, что он знает номера нужных маршрутов и названия остановок. На всякий случай нужно положить в отдельный карман портфеля или, например, в дневник памятку с ними. Можно сделать заметку с номерами маршрутов и названиями остановок в телефоне школьника.
«Объясните ребeнку, что нужно выйти из автобуса или трамвая, дождаться, когда они отъедут от остановки, и только потом переходить дорогу», — добавили эксперты.
У родителей школьников всегда немало и других хлопот. Например, может случиться, что у ребенка пропадет желание учиться и делать домашнее задание. Это может быть следствием выгорания школьника. Защитить ребенка от него и помочь ему, если он уже столкнулся с такой проблемой, поможет ряд советов.