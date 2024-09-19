Как научить ребенка ходить в школу одному

С раннего детства ребeнок должен запомнить, что переходить дорогу можно только на светофоре или по «зебре». Предварительно необходимо убедиться, что машин нет или они остановились. Для этого родители должны научить школьника у дороги смотреть налево, затем направо и снова налево. При переходе дороги тоже нужно смотреть по сторонам, даже если светофор показывает зеленый.