Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
15:15 (мск), источник: ВФокусе Mail.ru

Как насладиться Новым годом в одиночестве

Главный секрет: делать то, что нравится вам, без оглядки на праздничные нормы и чужие ограничения.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встречать Новый год дома — это возможность провести время с семьей или даже в одиночестве. Издание Al-ain собрало несколько способов встретить Новый год одному — уютно, бюджетно и, что немаловажно, именно так, как хочется вам.

Отметить наступление 2024-го можно, не отправляясь на вечеринку и в ресторан. Новогодней ночью можно насладиться, несколькими способами.


  • Поставьте на стол только те блюда, которые хотите, и не важно, традиционно праздничные ли они.

  • Соблюдайте только те традиции, которые вам приятны.

  • Переберите старые фотографии или сыграйте в любимую игру.

  • Порадуйте себя домашним спа — с ванной, масочками и теплыми напитками.

  • Посмотрите любимые шоу, сериалы или новогодние фильмы.

Чтобы атмосфера была праздничной и расслабляющей, пройдитесь по чек-листу подготовки к Новому году:


  • Купите и нарядите елку.

  • Украсьте дом новогодним декором.

  • Купите любимые сладости.

  • Приготовьте или купите любимые блюда.

  • Постарайтесь расслабиться, не нагружать себя.

Недавно нейробиолог рассказал, как пережить праздничный стресс. В частности нужно практиковать дыхательные практики.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь