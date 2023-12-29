Как насладиться Новым годом в одиночестве
Главный секрет: делать то, что нравится вам, без оглядки на праздничные нормы и чужие ограничения.
Главный секрет: делать то, что нравится вам, без оглядки на праздничные нормы и чужие ограничения.
Встречать Новый год дома — это возможность провести время с семьей или даже в одиночестве. Издание Al-ain собрало несколько способов встретить Новый год одному — уютно, бюджетно и, что немаловажно, именно так, как хочется вам.
Отметить наступление 2024-го можно, не отправляясь на вечеринку и в ресторан. Новогодней ночью можно насладиться, несколькими способами.
Поставьте на стол только те блюда, которые хотите, и не важно, традиционно праздничные ли они.
Соблюдайте только те традиции, которые вам приятны.
Переберите старые фотографии или сыграйте в любимую игру.
Порадуйте себя домашним спа — с ванной, масочками и теплыми напитками.
Посмотрите любимые шоу, сериалы или новогодние фильмы.
Чтобы атмосфера была праздничной и расслабляющей, пройдитесь по чек-листу подготовки к Новому году:
Купите и нарядите елку.
Украсьте дом новогодним декором.
Купите любимые сладости.
Приготовьте или купите любимые блюда.
Постарайтесь расслабиться, не нагружать себя.
Недавно нейробиолог рассказал, как пережить праздничный стресс. В частности нужно практиковать дыхательные практики.
Олеся Маевская