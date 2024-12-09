Как NASA могла случайно уничтожить жизнь на Марсе

Однако в это же время Бон сказал, что теория Шульце-Макуха не совсем обоснована, так как никто пока что не знает, какой может быть жизнь на Марсе. «Я считаю, что промахи миссии “Викинг-1” и в целом освоения космических небесных тел — в том, что с большой долей вероятности мы завозим жизнь туда, где ее не было. Уже сейчас ученые обнаружили бактерии, которые живут и размножаются на внешнем корпусе Международной космической станции, а их геном уже мало похож на геном их земных предков», — поделился эксперт.