Как NASA могла случайно уничтожить жизнь на Марсе

В 1970-х на Марс отправилась миссия NASA «Викинг-1», который проводил там исследования в течение шести лет. В их ходе выяснилось, что на Красной планете есть жизнь, однако эксперименты проводились настолько некорректно, что они могли привести не только к ошибочным выводам, но и к уничтожению живых организмов.
Провал NASA: теория немецкого ученого
В рамках миссии «Викинг-1» на Марс отправилась орбитальная станция и марсоход: первая анализировала рельеф и отсылала данные на Землю, а второй брал пробы грунта и проводил анализы.
По мнению астробиолога Берлинского технического университета Дирка Шульце-Макуха, анализы были проведены неверно. В основе экспериментов лежали знания ученых о жизни на земле: марсоход добавлял в грунт воду и питательные вещества. Затем проводились наблюдения с целью зафиксировать рост и размножение микроорганизмов.
Астробиолог отмечает, что микроорганизмы, живущие в засушливых районах, существует за счет солей, а не воды, то есть лишняя влага может погубить все живое. Как раз это и произошло во время миссии «Викинга-1».
Ученые неверно предположили, что марсианские организмы будут поглощать воду так же, как это делают земные, поэтому привычные в засухе обитатели Марса могли погибнуть из-за избытка воды.
Реакция научного сообщества
Гипотеза о невежестве вызвала горячие споры в научном сообществе. Часть экспертов поддержала Шульце-Макуха, часть отнеслась со скепсисом, а кто-то и вовсе назвал его выдумщиком.
Например, главный ученый по планетарным наукам в NASA Крис Маккей назвал предположение Шульце-Макуха о том, что марсианские микробы содержат водородный пероксид, не имеющим смысла с химической точки зрения. По словам специалиста, люди вроде Шульце-Макуха, опровергающие прошлые исследования, напрасно тратят свои усилия.
Однако в это же время Бон сказал, что теория Шульце-Макуха не совсем обоснована, так как никто пока что не знает, какой может быть жизнь на Марсе. «Я считаю, что промахи миссии “Викинг-1” и в целом освоения космических небесных тел — в том, что с большой долей вероятности мы завозим жизнь туда, где ее не было. Уже сейчас ученые обнаружили бактерии, которые живут и размножаются на внешнем корпусе Международной космической станции, а их геном уже мало похож на геном их земных предков», — поделился эксперт.
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