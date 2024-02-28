Как нас «спасает» високосный год

На протяжении веков люди пытались синхронизировать производственные, религиозные и сельскохозяйственные календари с солнечным годом. Добавление «високосного года» решило проблему, но только на 3300 лет. «Все сводится к тому, что число оборотов Земли вокруг своей оси (или дней) никак не связано с тем, сколько времени потребуется нашей планете, чтобы сделать оборот вокруг Солнца», — говорит Джон Лоу, бывший руководитель Отдела времени и частоты Национального института стандартов и технологий.
Продолжительность солнечного года составляет примерно 365,2422 дня. Ни один календарь, состоящий из целых дней, не может соответствовать этому числу, однако игнорирование даже столь малого временного отрезка создает гораздо большую проблему, чем можно было бы предположить. Все существующие календари расходились бы, создавая путаница, потому для баланса были введены високосные дни, уточняет National Geographic.
Ранние попытки приспособить природный график к нашему собственному с самого начала были несовершенными. Ранние египтяне (примерно до 3100 г. до н. э.) и другие общества от Китая до Рима когда-то использовали лунные календари для отслеживания времени. Однако лунные месяцы в среднем составляют 29,5 дней, а лунных суток в году и вовсе около 354. Таким образом, общества, придерживавшиеся этого времени, рассинхронизировались с нормальным временем на 11 суток.
Другие древние календари, принадлежавшие шумерам и существовавшие примерно пять тысяч лет назад, делили год на 12 месяцев по 30 дней в каждом. 360-дневный год был почти на неделю короче ежегодного путешествия Земли вокруг Солнца. К тому времени, когда Юлий Цезарь наслаждался романом с Клеопатрой, лунный календарь Рима отклонялся от времен года примерно на три месяца, несмотря на попытки подстроить его под естественный природный график.
Чтобы восстановить порядок, правитель ввел 365-дневный год, который еще в третьем веке до нашей эры доказал полезность системы високосных лет для корректировки календаря. Цезарь принял эту систему, провозгласив единый «Год великого замешательства» продолжительностью 445 дней (46 г. до н. э.), который должен был исправить годы неверного счета. Затем он ввел в год 365,25 дней.
Но и эта система была ошибочной, поскольку четверть дня, которую ежегодно добавляли, немного длиннее, чем оставшиеся 0,242 дня солнечного года. Это создавало разницу в 11 минут, поэтому каждые 128 лет календари расходились на целый день. Из-за принятия разных систем учета дней между 45 веком до нашей эры и 17 веком нашей эры важные даты, включая христианские праздники, сместились примерно на 10 дней. Поэтому, например, в разных странах Рождество празднуют в декабре и январе.
Папа Григорий XIII счел ситуацию несостоятельной, поэтому его григорианский календарь был обнародован в 1582 году — после очередного радикального применения тактики искажения времени. Так високосные годы, кратные 100, например 1900 год, пропускались, если они не делятся на 400, как 2000 год. В обратном случае они учитывались. Никто из ныне живущих не помнит последний указанный високосный день, но их исключение каждые 400 лет позволяет сохранить календарь и по сей день.
Некоторые современные календари не учитывают високосный год, в то время как другие вообще игнорируют солнечный. Текущая система григорианского календаря делает дробные дни солнечного и календаря високосного годов почти равными. Однако система дает среднюю продолжительность года в 365,2425 дней, что всего на полминуты дольше, чем солнечный год. При таких темпах пройдет 3300 лет, прежде чем григорианский календарь отклонится хотя бы на день от нашего сезонного цикла.
К слову, количество дней в месяце важно учитывать не только для коррекции календарей. Недавно эксперт рассказала, выгодно ли брать отпуск в феврале, если в нем 29 дней.
Олеся Маевская