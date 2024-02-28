Как нас «спасает» високосный год

Другие древние календари, принадлежавшие шумерам и существовавшие примерно пять тысяч лет назад, делили год на 12 месяцев по 30 дней в каждом. 360-дневный год был почти на неделю короче ежегодного путешествия Земли вокруг Солнца. К тому времени, когда Юлий Цезарь наслаждался романом с Клеопатрой, лунный календарь Рима отклонялся от времен года примерно на три месяца, несмотря на попытки подстроить его под естественный природный график.