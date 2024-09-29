Как нарушения циркадных ритмов связаны с воспалением легких

Также ученые смогли выявить генные нарушения, связанные с циркадными ритмами. В клетках легких есть цитоскелет, который поддерживает их форму и структуру. Некоторые гены, контролирующие его, заметно меняются при нарушениях циркадных ритмов. Это может привести к нарушению структуры клеток, образуя разрывы в легочном барьере, через которые жидкость проникает в легкие.