Как нарушения циркадных ритмов связаны с воспалением легких

Работу провели ученые из Центра исследований сна и нейронауки Университета Аризоны (США). Выводы экспертов опубликованы в журнале Frontiers.
Они координируют работу органов и систем, а также отвечают за иммунную защиту. Если эти ритмы нарушаются, могут возникнуть проблемы. Они будут похожи на какофонию в оркестре, где один сбившийся инструмент портит общую гармонию.
На циркадные ритмы влияет множество факторов, в том числе стресс, физическая нагрузка и питание. Однако главную роль здесь играют свет и темнота. Циркадные ритмы нарушаются, когда внутренние часы организма перестают соответствовать внешним условиям. Это бывает, например, из-за неправильного режима сна, сменной работы или длительных перелетов.
В ходе эксперимента ученые нарушили циркадные ритмы мышей с помощью света, имитируя джетлаг, то есть смену часового пояса. Выяснилось, что такие сбои усиливают воспалительную реакцию в организме и делают легкие более восприимчивыми к повреждениям. Кроме того, этот фактор увеличивает проницаемость легочной ткани.
Также ученые смогли выявить генные нарушения, связанные с циркадными ритмами. В клетках легких есть цитоскелет, который поддерживает их форму и структуру. Некоторые гены, контролирующие его, заметно меняются при нарушениях циркадных ритмов. Это может привести к нарушению структуры клеток, образуя разрывы в легочном барьере, через которые жидкость проникает в легкие.
Это исследование может изменить подход к лечению пациентов в больницах и углубить понимание клеточных последствий, вызванных нарушением циркадных ритмов.
«Все клетки, будь то клетки печени, мозга или иммунные клетки, живут по своему ритму. Мы начинаем лучше понимать, как устроены эти процессы на молекулярном уровне, и это открытие вызывает большой интерес», — сказал директор исследований сна Сайрам Партасарати.
Если у вас нарушены циркадные ритмы, не отчаивайтесь. Их можно восстановить. Эксперты рассказали, как это сделать.