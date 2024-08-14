Как наказать хозяина собаки, которая покусала другого человека

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предлагает ужесточить наказание для владельцев агрессивных животных. Он считает, что хозяину питомца за причинение тяжкого вреда здоровью другого человека надо назначать срок лишения свободы до 15 лет. После этого зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с Национальной службой новостей сообщил, что в подобных случаях владельцев собак можно привлечь к уголовной ответственности и сейчас, но доказать вину таких людей не так просто.
Он рассказал, что в уголовном кодексе есть две статьи о причинении вреда и смерти по неосторожности. Если хозяин не следил за своим животным и оно кого-то укусило, предусмотрено до двух лет лишения свободы. Кодекс об административных правонарушениях подразумевает штрафы до 200 тысяч рублей. Можно оштрафовать владельца собаки, если она повредила одежду или машину. За причинение вреда здоровью хозяина питомца уже могут посадить, но полиция, по словам депутата, неохотно и неэффективно занимается такими делами.
«Как правило, нужен депутатский запрос для привлечения к ответственности, поскольку почти невозможно доказать, что животное реально принадлежало владельцу», — объяснил Владимир Бурматов.
По словам депутата, в суде любой грамотный адвокат сразу заявляет, что это животное просто ходило рядом. Свидетельские показания о том, что хозяин пришел вместе с собакой или видео с камер видеонаблюдения легко разбиваются адвокатом.
«Представитель защиты тогда говорит: “А рядом еще были и голуби, получается, он и их владелец?”. В этом случае можно установить хоть до 30 лет лишения свободы, ничего не изменится», — объяснил Владимир Бурматов.
По его словам, если бы тех, чья собака загрызла ребенка, реально бы осуждали на два года, питомцев держали бы на поводке и в наморднике, как это требуется по закону. Он отметил, что привлечение хозяев питомцев к ответственности упростила бы всеобщая регистрация домашних животных. Однако пока ее ввела всего треть регионов. Чтобы это стало всероссийской нормой, нужна позиция Минприроды.
«В ведомстве говорили, что готовят соответствующую законодательную норму, но мы до сих пор ее не увидели», — добавил депутат.
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Айгуль Сабитова