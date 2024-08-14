Как наказать хозяина собаки, которая покусала другого человека

Он рассказал, что в уголовном кодексе есть две статьи о причинении вреда и смерти по неосторожности. Если хозяин не следил за своим животным и оно кого-то укусило, предусмотрено до двух лет лишения свободы. Кодекс об административных правонарушениях подразумевает штрафы до 200 тысяч рублей. Можно оштрафовать владельца собаки, если она повредила одежду или машину. За причинение вреда здоровью хозяина питомца уже могут посадить, но полиция, по словам депутата, неохотно и неэффективно занимается такими делами.