Как найти друзей во взрослом возрасте: шесть советов

Когда мы вырастаем, найти новых друзей становится все сложнее. Если раньше можно было подойти к любому ребенку на детской площадке и сказать: «давай дружить», то когда человек взрослый, другие люди могут воспринять такие слова негативно или просто засмеять.
Делимся способами, как найти новых друзей и сохранить эту дружбу.
Найдите себе хобби
Это поиск друзей по-старинке. Когда вы начинаете чем-то заниматься, круг общения расширяется сам собой. Например, увлечение танцами может помочь не только найти новых знакомых, но и развить пластичность и умение работать в команде. Хорошо будет попробовать именно социальные танцы, так как контакт с другими людьми там достаточно тесный.
Если же посещать языковые курсы, можно будет завести друзей из других стран.
Работайте над собой и учитесь общению
Важно развивать коммуникабельность, эмпатию, умение слушать и слышать собеседника. Также важно уметь разговаривать, быть честным и позитивным. Это те навыки, которые помогут найти так называемую родственную душу.
Если вы боитесь знакомиться, важно разобраться со своим страхом, проработать его и понять, откуда он пришел. Например, на его появление могли повлиять ситуации в прошлом, а может быть и так, что он возник на пустом месте.
Также не зацикливайтесь только на одном увлечении. Например, вы можете ходить на танцы, играть в настольные игры или проходить квесты. Во многих социальных сетях есть группы по интересам, где человек ищет компанию, чтобы куда-то сходить.
Как можно больше общайтесь в разных компаниях
Если вас пригласил на вечеринку друг, вы можете испугаться, особенно если знаете, что в компании не будет знакомых, кроме него. Однако важно перешагнуть через этот страх, так вы сможете познакомиться с новыми людьми, даже не заметив этого.
Не бойтесь делать первый шаг
Может быть неловко сказать человеку о том, что вы хотите с ним общаться. Можно пройти мимо, а потом терзать себя мыслью: «А вдруг мы могли подружиться?». Лучше сделать первый шаг.
Так, можно начать разговор с комплимента, но при этом старайтесь избегать клишированных фраз. Важно, чтобы все слова шли от чистого сердца и души.
Если это для вас сложно, можно научиться делать комплименты при помощи социальных сетей. Так, например, если вы увидели публикацию человека в Сети, напишите комментарий или поставьте лайк.
Говорите с незнакомцами
Развить коммуникабельность можно и при помощи общения с незнакомыми людьми, которых вы, возможно, не увидите больше ни разу в жизни. Например, заговорите с бариста в кофейне не в вашем районе, с человеком в очереди в супермаркете, в автобусе или метро.
Важно понимать, что даже если вы покажетесь человеку странным, он забудет о вас через час, максимум — через пару дней. Люди больше сосредоточены на себе и своих проблемах, а не на других. Просто вспомните, как вы споткнулись и чуть не упали в толпе. Об этом никто и не вспомнит.
Попробуйте подружиться с коллегами
Это неплохой вариант, чтобы завести дружбу, так как вы знаете своих коллег, поскольку часто общаетесь по работе. А в перерывах они могут рассказать что-то интересное, и вы найдете точки соприкосновения.
Так, например, ваш коллега может интересоваться кино, настольными играми, литературой или спортом. Начните общаться и невзначай пригласите его в кино, на литературный вечер, мероприятие с настольными играми или какое-либо спортивное состязание. Со временем вы поймете, комфортно ли вам рядом с этим человеком или нет, и сможете либо дальше общаться, либо прекратить общение. Но главное, скажите об этом прямо.
Как сохранить общение с друзьями
Мало найти друзей, важно сохранить дружбу. И вот, как это сделать.
Оставайтесь на связи
В век технологий это сделать очень просто. Когда вы видите, что что-то вам напоминает о новом друге, напишите ему. Если вы стали близкими друзьями, переписываться можно хоть каждый день.
Отправляйте друг другу интересные статьи, веселые фотографии, мемы, анекдоты. При этом не забывайте про смайлики, но не перегружайте ими сообщение.
Главное — не отчаиваться и не расстраиваться, если друг не отвечает сразу. Возможно, он занят или просто не любит писать сообщения. Обсудите это и подумайте, как вам лучше держать связь.
Регулярно звоните друзьям
Звоните своим друзьям, когда у вас есть свободное время. Не стоит бояться, что он не ответит, так как, опять же, он может быть занят и потом сам перезвонит. Узнайте график друга и говорите с ним тогда, когда вам удобно.
Проводите время вместе
Важно встречаться вне Сети и проводить время вместе. Во взрослой жизни дружба может строиться на приятных общих воспоминаниях и прошлом опыте, но ей также важна подпитка свежими впечатлениями.
Организуйте совместные активности, договоритесь вместе посмотреть фильм или прочитать книгу, а после встретьтесь и обсудите прочитанное или просмотренное.
Повышайте качество встреч
Встречаться друг с другом время от времени — это хорошо, но важно не отвлекаться от своего друга на социальные сети, сообщения и звонки, а также внимательно слушать собеседника. В этом случае встречи станут более искренними и теплыми.
Также не стоит забывать поздравлять с праздниками, памятными датами или просто важными событиями.
Можно также попробовать восстановить общение со старыми друзьями. Читайте, как возродить дружбу и почему люди боятся это делать.