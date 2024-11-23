Как найти друзей во взрослом возрасте: шесть советов

Важно понимать, что даже если вы покажетесь человеку странным, он забудет о вас через час, максимум — через пару дней. Люди больше сосредоточены на себе и своих проблемах, а не на других. Просто вспомните, как вы споткнулись и чуть не упали в толпе. Об этом никто и не вспомнит.