Как найти друзей: без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много

Чем старше мы становимся, тем больше условностей требуется для соблюдения законов взрослой жизни. Существует даже такой термин — налаживание контактов. Зачем это нужно, как найти друзей и где они могут обитать, разбираем вместе с экспертом.
Почему во взрослом возрасте сложнее найти друзей
— Проблема в том, что у многих жителей небольших городков остался деревенский менталитет. Считается, что друзья могут быть у девушки или парня до женитьбы. А после свадьбы они должны проводить время с родственниками: вместе встречать праздники, отмечать годовщины, дни рождения. Неслучайно крестными детей чаще всего становятся близкие родные, — говорит клинический психолог Белгородского областного наркологического диспансера Наталья Курсова.
Согласно такому менталитету не стоит кормить чужих, приглашая их на различные праздники. Это признак легкомыслия и отсутствия серьезного отношения к жизни. Нужно больше времени проводить с семьей, поскольку кровные родственники не подведут и всегда поддержат в трудной ситуации.
Многие молодые люди теряют своих юношеских друзей или друзей детства под влиянием родителей. А потом не могут найти близких по духу людей.
— С другой проблемой сталкиваются жители мегаполисов. Они проводят на работе столько времени, что добираются домой уже глубокой ночью, а в выходные стараются поваляться и отдохнуть. Таким образом, у них просто не остается ни сил, ни возможностей для того, чтобы обзавестись новыми друзьями, — говорит психолог.
Перечислили и другие объективные причины, почему во взрослом возрасте находить новых друзей может быть сложнее.
- Изменение образа жизни. У людей появляется больше обязанностей: работа, семья, дети, забота о родителях. На дружбу просто не хватает времени.
- Повышенные требования к дружбе. Взрослые люди более избирательны в отношениях, ищут близких по духу и ценностям, что усложняет поиск.
- Нехватка энергии. С возрастом многие предпочитают проводить время в одиночестве или с близкими, а не тратить силы на новые знакомства.
- Страх быть непонятым. Опыт прошлых разочарований в дружбе может вызывать недоверие и страх открываться новым людям.
- Отсутствие общих интересов. С возрастом интересы и увлечения людей часто меняются, что затрудняет нахождение точек соприкосновения.
- Географическая удаленность. Переезды, смена работы или образа жизни могут разделить даже старых друзей, не говоря уж о новых.
Общие правила, которые помогут при поиске друзей и знакомстве
Правильней всего поступили те люди, которые смогли через десятилетия пронести годы дружбы. Но в любом возрасте, если есть желание, можно найти друзей. Главное, не отчаиваться и оглянуться вокруг.
1. Если на работе вы будете позитивны и доброжелательны, обязательно найдется кто-то из коллег, желающий с вами подружиться.
2. Не будьте критично настроены к окружающим. То, как человек выглядит и ведет себя может не соответствовать его внутреннему настрою. Возможно, он стесняется или смущен. Поэтому дайте ему второй шанс.
3. Предлагайте свою помощь, если видите, что человек попал в затруднительное положение.
4. Не бойтесь быть инициатором встречи. Повод для нее можно придумать легко, например, вместе отметить День мороженого.
5. Не навязывайте свою дружбу, все должно произойти само собой.
6. Уважайте личное пространство человека. Будьте готовы встретиться, когда он сам даст понять, что не против.
7. Не бойтесь рассказать о себе правдивую информацию. Не стоит позиционировать себя как успешного и всем довольного человека. Наоборот, если вы поделитесь своими переживаниями, это добавит доверия к вам со стороны окружающих.
Советы, как и где найти новых друзей
Большую часть жизни мы проводим на работе. Остальное время — в социальных сетях. Значит, поиски друзей можно начать с виртуального пространства и рабочего места.
В интернете
В современном мире завести новых друзей стало проще, чем кажется. Благодаря интернету можно найти единомышленников, разделяющих ваши интересы, в любой точке мира. Главное — быть открытым к общению и знать, где искать и что делать.
1. Восстановите социальные сети.
Уверены, что у вас там найдутся бывшие одноклассники, сокурсники, соседи по дому. Одна женщина таким образом нашла свою первую любовь, с которой поссорилась 40 лет назад по совершенно глупому поводу. Оказалось, что он сейчас одинок, его жена умерла, а она тоже осталась вдовой. И они сейчас вместе проводят большую часть свободного времени.
2. Подайте заявку на сайте знакомств.
Многим мужчинам и женщинам в возрасте не нужны семейные отношения. Они ищут друзей для совместного времяпрепровождения: поездок на море, походов в кинотеатры, посещения ресторанов.
3. Играйте в онлайн-игры.
Это огромный клуб по интересам. Люди по всему миру играют в компьютерные игры. Отличный способ завести новых друзей со схожими интересами.
В реальной жизни
Заводить друзей в реальной жизни — это не только возможно, но и увлекательно. Достаточно быть открытым к общению, посещать мероприятия по интересам или просто чаще выходить из зоны комфорта. Новые знакомства могут начаться с улыбки, искреннего разговора или общего увлечения.
1. Обратите внимание на коллег. Постарайтесь быть душой компании во время корпоративов и праздников. Рассказывайте интересные истории, внимательно слушайте других. И люди к вам обязательно потянутся.
2. Чтобы найти человека по интересам, можно привлечь его общим хобби. Например, пригласить на дачу, чтобы показать редкий сорт цветов. Или угостить вкусным виноградом, который вы вывели сами.
3. Посещайте различные мероприятия: театральные спектакли, фото- и картинные выставки, встречи с интересными людьми. Если вы будете вести себя активно, станете задавать вопросы, то привлечете к себе внимание и, возможно, найдете единомышленников.
4. Обратите внимание на волонтерскую деятельность. Кто-то помогает бездомным животным, кто-то посещает детей в больнице, больных онкологией. Главное, чтобы выбранная вами ноша была вам по силам. А единомышленники найдутся.
5. Запишитесь в фитнес-клуб. Многие спортивные центры предлагают сейчас не только занятия на тренажерах, но и солярии, бассейны, сауны. Там можно интересно и с пользой провести время и найти новых знакомых.
6. В каждом городе периодически проходят квизы и конкурсы. Это всегда интересное и запоминающееся мероприятие. Если у вас нет своей команды, то найти ее можно среди коллег или в социальных сетях. Достаточно 5—6 человек, чтобы прекрасно провести время, которое может перерасти в дружбу.
Как быть хорошим другом
Дружба — это не безраздельное пользование человеком, который всегда готов выслушать, прийти на помощь и поддержать в любых ситуациях. Прежде всего, важно самому стать таким же надежным плечом: быть готовым выслушать, помочь и ценить личное пространство другого. Эмоциональный паритет и взаимное уважение — основа крепких и здоровых отношений.
- Не перекладывайте ответственность за ваши отношения на другого: в них заинтересованы оба.
- Старайтесь не подвергать дружбу со своим товарищем слишком тяжким испытаниям.
- Учитывайте его чувства.
- Умейте проявлять заботу.
- Если в вас нуждаются, проявите все возможности, чтобы помочь.
- Умейте переводить ссоры на юмористический лад.
- Используйте в дружбе равноценный обмен: ты — мне, я — тебе.
Рекомендации психолога
Получая новый опыт в жизни, мы становимся более осторожными и менее доверчивыми. Это накладывает отпечаток на возможность найти настоящего друга во взрослом возрасте. Но вовсе не значит, что невозможно, уверена наш эксперт Наталья Курсова. Для многих людей одиночество становится определенной зоной комфорта. Им проще проводить время, не покидая пределы своей квартиры. Поэтому каждый такой выход в свет — это своего рода потеря определенного удобства. Надо идти в холод, в чужие места, где совершенно непонятно, что ждет. Но стоит преодолеть первое сопротивление и дальше будет легче.
— Если рядом есть близкие люди, которые смогут понять и поддержать вас — это создаст дополнительную подушку безопасности, сделает жизнь более упорядоченной и спокойной, — поделилась психолог.
Есть вещи, которые не расскажешь ни маме, ни сестре. А любимой подруге, в которой вы уверены, как в себе, например, — легко. Порой и мужчине нужно поговорить о своей личной жизни, вопросах взросления, проблемах с сыном. И кто его лучше поймет, как не друг, который, возможно, переживал те же моменты?
— Но если так оказалось, что самостоятельно справиться с проблемой не получается, у вас всегда есть возможность обратиться к психологу. Профессионал поможет вам разобраться в собственных проблемах и направит мысли в позитивное русло, — подытожила Наталья Курсова.
Главное о том, как найти новых друзей
Друзья необходимы людям в любом возрасте. Они дают дополнительную подушку безопасности и ощущение спокойствия. Вспомним основные тезисы нашей статьи.
1. Юношеской и детской дружбе зачастую мешает деревенский менталитет.
2. Чтобы найти друзей во взрослом состоянии нужно быть позитивным, не относиться критично к окружающим людям и не искать в них идеальных партнеров.
3. Чаще всего люди знакомятся в интернете и на работе.
4. Для того, чтобы найти друзей, можно посещать спектакли, выставки, кинопремьеры, экскурсии.
5. Найти единомышленников помогает общее хобби.
6. Для расширения круга знакомств можно записаться в фитнес-зал, бассейн, на йогу.
7. Зачастую дружба требует от человека выхода из зоны комфорта.
8. Если решить проблему самостоятельно не удается, можно проконсультироваться с психологом, который поможет настроить мысли на позитивный лад.
Список источников
1. Фоксфорд А. Как взрослым найти друзей. 2025.
2. Орлова К. Дружба во взрослом возрасте. Как найти друзей — препятствия и рекомендации. Сайт профессиональных психологов b17.ru.
Эксперт: Наталья Курсова, клинический психолог Белгородского областного наркологического диспансера