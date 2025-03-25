Как найти друзей: без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями — много

Получая новый опыт в жизни, мы становимся более осторожными и менее доверчивыми. Это накладывает отпечаток на возможность найти настоящего друга во взрослом возрасте. Но вовсе не значит, что невозможно, уверена наш эксперт Наталья Курсова. Для многих людей одиночество становится определенной зоной комфорта. Им проще проводить время, не покидая пределы своей квартиры. Поэтому каждый такой выход в свет — это своего рода потеря определенного удобства. Надо идти в холод, в чужие места, где совершенно непонятно, что ждет. Но стоит преодолеть первое сопротивление и дальше будет легче.