Как нацисты пытались избежать капитуляции. 7 мая был подписан первый акт о сдаче Германии

Его услышали. Сам Дениц и его войска были беспрепятственно пропущены через линию Западного фронта под юрисдикцию британцев. В городе Фленсбург в один миг появился нацистский анклав. Здесь действовали законы Третьего рейха и стояли охранные полки СС и другие части нацистов. Сам Дениц активно вел переговоры с американцами, стараясь выторговать больше преференций для себя и других представителей нацистской верхушки и потом воевать с СССР уже вместе с Западом. Немцы стали сдаваться союзникам целыми армиями. 4 мая капитулировали части, находящиеся в Голландии, в Дании и на западе Германии. 5 мая от Деница к генералу Эйзенхауэру (США), который находился в Реймсе во Франции, прибыли парламентеры: сначала адмирал Фридебург, а затем генерал-полковник Альфред Йодль. Дениц надеялся на снисхождение, но американец был непреклонен. Он требовал безусловной капитуляции в том числе и перед Кремлем, в противном случае грозился закрыть линию фронта для немцев. 6 мая Дениц принял его требования: подписание акта о сдаче было назначено на 7 мая.