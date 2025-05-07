Как нацисты пытались избежать капитуляции. 7 мая был подписан первый акт о сдаче Германии

О том, чтобы принизить роль Советского Союза в падении фашистской Германии и украсть победу, союзники начали думать заранее. Сталин, зная об этом, даже заставил США и Британию подписать коммюнике, в котором говорилось, что страны будут придерживаться составленного плана. Тем не менее Америка продолжала тайные переговоры с нацистскими генералами, которые видели в сдаче войск США возможность выжить. Перед СССР они испытывали такой ужас, что по Берлину в те дни прокатилась волна самоубийств среди офицеров — нацисты боялись мести советских солдат. При этом немецкие генералы до последнего пытались избежать безусловной сдачи Германии, ведь это значило, что власти нацистов конец.
Капитуляция Германии началась 30 апреля
30 апреля, когда над Рейхстагом уже развевался красный флаг Победы, в штаб к генералу Василию Чуйкову пожаловали переговорщики. Это были генерал Кребс, начальник штаба 56-го танкового корпуса полковник фон Дуфинг и переводчик. Присутствовавшие при переговорах называли их «битвой генералов»: немцы сдаваться не хотели и отстаивали свои интересы до последнего. Но Чуйков был как железо: «Мы ждем полной капитуляции», — сказал он в самом конце. «Нет! — резко ответил ему Кребс, — в этом случае мы перестанем существовать как правительство…» Чтобы добиться сдачи, в 18:30 Советская армия была вынуждена нанести по нацистам мощный удар и продолжить наступление. Это возымело действие.
По воспоминаниям фронтового разведчика Александра Матвеева, 2 мая в 6 утра бойцам 47-й гвардейской дивизии сдался генерал артиллерии Вейдлинг. Вот как описывал Матвеев этот момент в своих «Записках»: «Он сидел на стуле, с испугом смотрел, часто моргая сквозь роговые очки, и нервно теребил полу генеральского кителя… <> …В памяти вставали образы гитлеровских вояк начала войны — наглых, беспощадных, уверенных в безнаказанности грабителей и убийц, автоматной очередью, виселицами и душегубками насаждавших на Советской земле »новый порядок«. <> … и вот настал тот час, когда не рядовой солдат, а гитлеровский генерал держал в дрожащих руках белый флаг и слезно молил о пощаде».
2 мая в 15:00 по берлинскому времени Вейдлинг по радио впервые заявил о капитуляции фашистской Германии. В этот день Советской армии сдалось больше 79 тысяч нацистов.
Первая капитуляция Германии
Но не все хотели расстаться с идеями Гитлера. Застрелившийся вождь нацистов оставил «духовное завещание», в котором передал власть гроссадмиралу Карлу Деницу и завещал продолжить борьбу. 1 мая гроссадмирал выступил по радио, пообещав «сохранить немецкий народ от большевистского ига», и завуалированно обратился к союзникам.
«Пока США и Британия будут мешать нам бороться, — сказал гроссадмирал, — мы будем бороться с ними».
Его услышали. Сам Дениц и его войска были беспрепятственно пропущены через линию Западного фронта под юрисдикцию британцев. В городе Фленсбург в один миг появился нацистский анклав. Здесь действовали законы Третьего рейха и стояли охранные полки СС и другие части нацистов. Сам Дениц активно вел переговоры с американцами, стараясь выторговать больше преференций для себя и других представителей нацистской верхушки и потом воевать с СССР уже вместе с Западом. Немцы стали сдаваться союзникам целыми армиями. 4 мая капитулировали части, находящиеся в Голландии, в Дании и на западе Германии. 5 мая от Деница к генералу Эйзенхауэру (США), который находился в Реймсе во Франции, прибыли парламентеры: сначала адмирал Фридебург, а затем генерал-полковник Альфред Йодль. Дениц надеялся на снисхождение, но американец был непреклонен. Он требовал безусловной капитуляции в том числе и перед Кремлем, в противном случае грозился закрыть линию фронта для немцев. 6 мая Дениц принял его требования: подписание акта о сдаче было назначено на 7 мая.
В Реймс прибыл представитель СССР генерал Иван Суслопаров. Узнав о планах американцев, он через Париж отправил срочную телеграмму в Кремль, однако к назначенному времени инструкций не получил. Генерал оказался в непростой ситуации. Отказаться от подписи акта он не мог — капитуляцию могли принять без СССР, но и поставить подпись было рискованно — его действия могли не одобрить в Москве. Акт о капитуляции не соответствовал требованиям Сталина.
Тогда Суслопаров пошел на хитрость. Он внес в акт поправку, по которой любая из стран-союзников могла потребовать повторного подписания капитуляции Германии.
Кроме него в 2:30 ночи 7 мая 1945 года первый акт о сдаче Германии подписали Альфред Йодль, начальник штаба союзных экспедиционных войск Уолтер Смит и французский офицер Франсуа Севез.
Окончательная капитуляция Германии
Уже после церемонии Суслопарову пришло требование Сталина отказаться от подписания документа. Но дело было сделано. Позже Сталин заверил Суслопарова, что претензий к нему не имеет и тот действовал верно. Москва не признала реймский договор; Сталин тут же воспользовался поправкой Суслопарова и потребовал, чтобы капитуляция фашистов состоялась в Берлине.
«Капитуляция должна быть учинена как важнейший исторический акт и принята… <> … там, откуда пошла фашистская агрессия, — в Берлине. И не в одностороннем порядке, а обязательно верховным командованием всех стран антигитлеровской коалиции», — потребовал Иосиф Сталин.
В соответствии с его волей 8 мая 1945 года в Берлине, в районе, который советские солдаты прозвали «Карловкой», то есть в предместье Карлсхорст, состоялось повторное подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии. От нацистов его подписали фельдмаршал Кейтель, генерал-полковник Штумпф и адмирал Фридебург. Капитуляцию приняли маршал Георгий Жуков и британский маршал Артур Теддер. Свидетелями стали генерал Карл Спаатс из США и французский офицер Жан Тассиньи.
Конец фашистской Германии
Несмотря на два акта о капитуляции, анклав нацистов во Фленсбурге продолжал существовать. Когда 17 мая в город приехал генерал Николай Трусов, по его улицам ходили эсэсовцы со свастикой на рукавах, Дениц встретил его нацистским приветствием, а в кабинете у него висел портрет Гитлера. Только после вмешательства Кремля 23 мая анклав был ликвидирован, а Дениц со штабом — арестованы. Сопротивление немцев продолжалось местами до середины мая. А последние 10 нацистских солдат на острове Шпицберген сдались только в сентябре. Сдались, но идеи Гитлера не забыли. В Западной Германии преследования нацистов носили символический характер. Уже в 1951 году все нацисты, в том числе и эсэсовцы, были амнистированы.
Майя Новик