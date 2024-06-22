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Как началась Великая отечественная война: воспоминания очевидцев

Как встретили 22 июня 1941 года учителя, писатели, актеры и врачи.

В день начала Великой отечественной войны предлагаем почитать отрывки из дневников тех, кто встретил этот день и поделился своими мыслями. Что они почувствовали и как повели себя дальше, когда услышали страшную новость?

Орфография и пунктуация авторов сохранена.

Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Жители столицы 22 июня 1941 года во время объявления по радио правительственного сообщения о вероломном нападении фашистской Германии на Советский Союз.Источник: РИА "Новости"

Павел Клушанцев, режиссер, оператор, сценарист. Москва.

22 июня 1941 г. я находился в Москве, в командировке. Ходил по ВДНХ. Солнечный теплый день. Люди нарядно одетые, веселые. И вдруг, совершенно неожиданно, часов в 12 дня из репродукторов на столбах раздалось — напал враг! Наши пограничные воинские части героически сопротивляются. Вражеские самолеты бомбят несколько городов (помню только Минск, кажется Одесса, остальные забыл). Первая реакция — скорее домой, в Ленинград. Помчался в гостиницу, схватил вещи и на вокзал. У касс толпы народа. Все же билет достал и утром следующего дня был дома.

Жизнь осложнилась. Поезда ходили переполненные. Их стало меньше, а пассажиров больше. Не всегда удавалось втиснуться внутрь вагона. Но если и удавалось, приходилось стоять. Сидеть никому не разрешали, сидящих заставляли вставать, чтобы стоящим было больше места. Стояли не только между скамейками, но и на самих скамейках. Если же втиснуться в вагон не удавалось, то ехали на подножках вагонов, на жиденьком мостике между вагонами и даже на буферах, стоя одной ногой на буфере одного вагона, а другой — на буфере другого. Мне пришлось освоить все эти варианты, благо был молод — 31 год.

Елена Буйвидайте-Куторгене, врач-окулист. Каунас, Литва.

Ясное, яркое, сияющее утро. Сегодня с 4 часов аэропланы не дают спать. Моя жилица, сестра милосердия, прибежала ко мне в одной рубашке, страшно испуганная, и сказала: «Война». Мне это показалось таким диким, что я посмеялась над ней и послала её спать. Она послушалась. В 6 часов я пошла в парикмахерскую. Улицы были тихи и пустынны. Я с усмешкой подумала, как люди легко поддаются панике. Кое-как, от ворот к воротам, я украдкой добралась до дому. Я всё ещё не верю.

Привезла Лилю из больницы. Она слаба, мы внесли её на руках. Летают аэропланы, говорят, что это немецкие. Выстрелы раздаются совсем близко.

Объявление красноармейцам военного лагеря в районе города Осиповичи Гомельской области о нападении Германии на СССР и о начале отечественной войны.
Объявление красноармейцам военного лагеря в районе города Осиповичи Гомельской области о нападении Германии на СССР и о начале отечественной войны.Источник: РИА "Новости"

Анна Некрасова, учительница. Село Петровское, Курская область.

«Пришла война», — говорят шёпотом родители, переговариваются в селе. Война… Что это? Война — это страшно, её боятся. И мне тоже страшно. Украдкой посматриваю на односельчан: у всех в глазах растерянность и страх.

Илья Эренбург, писатель. Москва.

Двадцать второе июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня… Боже мой!..» Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет… На фронт — это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины [дочери] нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!».

Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?».

Трудящиеся Ленинграда слушают сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз.
Трудящиеся Ленинграда слушают сообщение о нападении фашистской Германии на Советский Союз.Источник: РИА "Новости"

Дмитрий Щеглов, драматург. Ленинград.

Назойливо, мерно звучит метроном. У репродуктора нас только двое: я и дочь. Мы оба напряженно ждем. И вот, наконец, слышим: сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну…

Дочка спрашивает:
— Что мне делать?
— Продолжай пока то же самое, что делала каждый день.

Николай Мордвинов, актер театра и кино. Ворошиловград.

Все напряжено до крайности. Люди — одни на улицах, другие забились в дома и сидят, уставившись в одну точку. Как мне реагировать на события? Идти на фронт? Ехать в Москву? Остаться с театром? Что я должен делать? Искусство… Нужно оно кому сейчас или нет?

Одному быть нет сил. Ищешь общения. А встретишься с кем — молчишь. Говорить не о чем. Делать бы что-нибудь, а что? Люди сплачиваются как перед бедой.

Утренний спектакль сорвался на половине акта. Народ разбежался, у актеров «на раскрытых устах слово замерло». Вечерний спектакль посетило человек сто и все с противогазами. Как пришли и как смотрели — мне непонятно. Концерт не состоялся. Готовым к выступлениям, но не выступившим товарищам рабочие прислали цветы. Все артисты и рабочие насторожены, но спокойны, ждут распоряжений.

Везде митинги.
Дождь, слякоть, тьма.
Состояние вздыбленное.

На рассвете 24 июня 1941 года фашистская авиация бомбила военный завод № 43 по Брест-Литовскому шоссе в Киеве.
На рассвете 24 июня 1941 года фашистская авиация бомбила военный завод № 43 по Брест-Литовскому шоссе в Киеве.Источник: РИА "Новости"

Елена Селиверстова, педагог. Деревня Юкки, Ленинградская область.

В этот день я была в Юкках. С утра все было хорошо, радовала погода, солнце. Школа осталась позади, пришлось думать о будущем. Мечты о будущем, мечты о счастье, среди родных. Как все было хорошо.

И вдруг, как темная грозовая туча в ясный летний день, которая свинцовым крылом выползает из-за горизонта, поползли тревожные слухи, еще не ясные, не понятные. В полдень мы уже все знали. Приехал Даня и все сказал. Война! Какое короткое слово, но как оно много значит. Война — голод, смерть. Как ужасно!

Все это сразу до сознания не дошло. Слишком все это было не совместимо с голубым небом, цветущей сиренью (она еще цвела) и с ясным, ласковым солнцем.

Ксения Ползикова-Рубец, экскурсовод, учитель истории. Ленинград.

Сегодня воскресенье — первый день моего отпуска. На городской станции железных дорог утром я получила билет в Цхалтубо, курорт солнечной Грузии, и около двенадцати часов шла домой по Невскому, в сторону Адмиралтейства. На улицах нарядная, праздничная толпа, в воздухе непрерывное гудение самолетов.

Я свернула на Мойку и медленно пошла домой.

На Демидовой переулке дворник дома, в котором я живу, оглушает известием: «Фашист начал войну… Сейчас выступал Вячеслав Михайлович Молотов».

Война!

Дневники оцифрованы проектом «Прожито».

Георгий Мазуркевич