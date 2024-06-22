Как началась Великая отечественная война: воспоминания очевидцев

В день начала Великой отечественной войны предлагаем почитать отрывки из дневников тех, кто встретил этот день и поделился своими мыслями. Что они почувствовали и как повели себя дальше, когда услышали страшную новость?
Орфография и пунктуация авторов сохранена.
Павел Клушанцев, режиссер, оператор, сценарист. Москва.
22 июня 1941 г. я находился в Москве, в командировке. Ходил по ВДНХ. Солнечный теплый день. Люди нарядно одетые, веселые. И вдруг, совершенно неожиданно, часов в 12 дня из репродукторов на столбах раздалось — напал враг! Наши пограничные воинские части героически сопротивляются. Вражеские самолеты бомбят несколько городов (помню только Минск, кажется Одесса, остальные забыл). Первая реакция — скорее домой, в Ленинград. Помчался в гостиницу, схватил вещи и на вокзал. У касс толпы народа. Все же билет достал и утром следующего дня был дома.
Жизнь осложнилась. Поезда ходили переполненные. Их стало меньше, а пассажиров больше. Не всегда удавалось втиснуться внутрь вагона. Но если и удавалось, приходилось стоять. Сидеть никому не разрешали, сидящих заставляли вставать, чтобы стоящим было больше места. Стояли не только между скамейками, но и на самих скамейках. Если же втиснуться в вагон не удавалось, то ехали на подножках вагонов, на жиденьком мостике между вагонами и даже на буферах, стоя одной ногой на буфере одного вагона, а другой — на буфере другого. Мне пришлось освоить все эти варианты, благо был молод — 31 год.
Елена Буйвидайте-Куторгене, врач-окулист. Каунас, Литва.
Ясное, яркое, сияющее утро. Сегодня с 4 часов аэропланы не дают спать. Моя жилица, сестра милосердия, прибежала ко мне в одной рубашке, страшно испуганная, и сказала: «Война». Мне это показалось таким диким, что я посмеялась над ней и послала её спать. Она послушалась. В 6 часов я пошла в парикмахерскую. Улицы были тихи и пустынны. Я с усмешкой подумала, как люди легко поддаются панике. Кое-как, от ворот к воротам, я украдкой добралась до дому. Я всё ещё не верю.
Привезла Лилю из больницы. Она слаба, мы внесли её на руках. Летают аэропланы, говорят, что это немецкие. Выстрелы раздаются совсем близко.
Анна Некрасова, учительница. Село Петровское, Курская область.
«Пришла война», — говорят шёпотом родители, переговариваются в селе. Война… Что это? Война — это страшно, её боятся. И мне тоже страшно. Украдкой посматриваю на односельчан: у всех в глазах растерянность и страх.
Илья Эренбург, писатель. Москва.
Двадцать второе июня 1941. «Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня… Боже мой!..» Бомбежки, расставание с друзьями, тревога за Москву, за родину. «Даже воздух стал другим. Что-то будет… На фронт — это мечта! Разбить фашистов!» В дневнике Ины [дочери] нет деклараций. Она любила людей, доверяла им, и это помогало ей пережить испытания: «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть!».
Она отнюдь не романтизировала войну; когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала: «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых, смелых? Кто ответит на этот вопрос?».
Дмитрий Щеглов, драматург. Ленинград.
Назойливо, мерно звучит метроном. У репродуктора нас только двое: я и дочь. Мы оба напряженно ждем. И вот, наконец, слышим: сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны германские войска напали на нашу страну…
Дочка спрашивает:
— Что мне делать?
— Продолжай пока то же самое, что делала каждый день.
Николай Мордвинов, актер театра и кино. Ворошиловград.
Все напряжено до крайности. Люди — одни на улицах, другие забились в дома и сидят, уставившись в одну точку. Как мне реагировать на события? Идти на фронт? Ехать в Москву? Остаться с театром? Что я должен делать? Искусство… Нужно оно кому сейчас или нет?
Одному быть нет сил. Ищешь общения. А встретишься с кем — молчишь. Говорить не о чем. Делать бы что-нибудь, а что? Люди сплачиваются как перед бедой.
Утренний спектакль сорвался на половине акта. Народ разбежался, у актеров «на раскрытых устах слово замерло». Вечерний спектакль посетило человек сто и все с противогазами. Как пришли и как смотрели — мне непонятно. Концерт не состоялся. Готовым к выступлениям, но не выступившим товарищам рабочие прислали цветы. Все артисты и рабочие насторожены, но спокойны, ждут распоряжений.
Везде митинги.
Дождь, слякоть, тьма.
Состояние вздыбленное.
Елена Селиверстова, педагог. Деревня Юкки, Ленинградская область.
В этот день я была в Юкках. С утра все было хорошо, радовала погода, солнце. Школа осталась позади, пришлось думать о будущем. Мечты о будущем, мечты о счастье, среди родных. Как все было хорошо.
И вдруг, как темная грозовая туча в ясный летний день, которая свинцовым крылом выползает из-за горизонта, поползли тревожные слухи, еще не ясные, не понятные. В полдень мы уже все знали. Приехал Даня и все сказал. Война! Какое короткое слово, но как оно много значит. Война — голод, смерть. Как ужасно!
Все это сразу до сознания не дошло. Слишком все это было не совместимо с голубым небом, цветущей сиренью (она еще цвела) и с ясным, ласковым солнцем.
Ксения Ползикова-Рубец, экскурсовод, учитель истории. Ленинград.
Сегодня воскресенье — первый день моего отпуска. На городской станции железных дорог утром я получила билет в Цхалтубо, курорт солнечной Грузии, и около двенадцати часов шла домой по Невскому, в сторону Адмиралтейства. На улицах нарядная, праздничная толпа, в воздухе непрерывное гудение самолетов.
Я свернула на Мойку и медленно пошла домой.
На Демидовой переулке дворник дома, в котором я живу, оглушает известием: «Фашист начал войну… Сейчас выступал Вячеслав Михайлович Молотов».
Война!
Дневники оцифрованы проектом «Прожито».
Георгий Мазуркевич