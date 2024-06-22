Как началась Великая отечественная война: воспоминания очевидцев

Жизнь осложнилась. Поезда ходили переполненные. Их стало меньше, а пассажиров больше. Не всегда удавалось втиснуться внутрь вагона. Но если и удавалось, приходилось стоять. Сидеть никому не разрешали, сидящих заставляли вставать, чтобы стоящим было больше места. Стояли не только между скамейками, но и на самих скамейках. Если же втиснуться в вагон не удавалось, то ехали на подножках вагонов, на жиденьком мостике между вагонами и даже на буферах, стоя одной ногой на буфере одного вагона, а другой — на буфере другого. Мне пришлось освоить все эти варианты, благо был молод — 31 год.