Как на самом деле собаки выбирают себе хозяина. Ответ кинолога удивил

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в интервью РБК Life объяснил, как собака выбирает себе хозяина.

«Собака больше общается с тем человеком, который кажется ей безопасным, предсказуемым, кто ухаживает за ней и кормит ее. То есть она не выбирает себе хозяина потому, что он был более симпатичный и приветливый», — говорит Голубев.

Кинолог объяснил, что питомцу важно чувствовать, что рядом с человеком безопасно и комфортно.

«Если собака ощущает тревогу и не может предсказать действий или реакции человека, она не захочет выстраивать с ним здоровые отношения», — поясняет глава РКФ.

По его словам, чем больше хозяин уделяет внимания своему питомцу и чем больше собака испытывает положительных эмоций при общении с человеком, тем больше вероятность того, что питомец к нему привяжется.