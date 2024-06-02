Как на Руси спасались от комаров без всякой химии: в ход шли неожиданные продукты

Совсем другое дело — запах лаврового листа. Комаров он отпугивает не хуже «Звездочки», а у людей лаврушка не вызывает никаких неприятных ощущений. Знатоки советуют использовать свежие листья: из них можно сделать небольшой букет и поставить его на прикроватную тумбочку. Если свежего лавра нет, подойдет и сушеный, хотя эффект будет хуже. Можно выращивать лавровое деревце на подоконнике, и тогда ни один комар не залетит к вам домой.