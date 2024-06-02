Как на Руси спасались от комаров без всякой химии: в ход шли неожиданные продукты

Ох, прав был Александр Сергеевич Пушкин, когда писал про лето: «любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…».
Сколько уже всяких разных средств придумало человечество от кровососов, а все равно эти мелкие зловредные существа умудряются докучать людям. Кому-то химические репелленты не подходят по медицинским показаниям, другим они просто не по карману.
Но ведь жили же наши предки как-то до расцвета химической промышленности. Поэтому давайте, вспомним бабушкины рецепты от комаров.
Все, наверно, помнят, как в детстве мамы и бабушки опрыскивали нас перед сном одеколоном «Гвоздика» — «чтобы комарики не покусали». И, кстати, это средство отлично справлялось с поставленной задачей. Сейчас такой одеколон в магазине не купишь, зато его можно сделать дома.
Рецепт довольно прост: возьмите чайную ложку сухих соцветий гвоздики (имеется в виду пряность, а не цветы) и 50 граммов водки, настаиваем неделю, после этого лосьон готов к применению.
Если боитесь, что водка вызовет раздражение кожи у вас или ребенка, ее можно заменить водой. На 5 граммов гвоздики потребуется один стакан кипятка, настаиваем 15 минут. Такой раствор, конечно, нужно применять сразу после приготовления, потому что через день запах выдохнется, но, обмазавшись гвоздичной настойкой, ночью вы будете спать спокойно даже с открытыми окнами.
Кстати, можно использовать готовое эфирное масло гвоздики. Эфирные масла вообще хорошо отпугивают насекомых: таким природным репеллентом является масло с запахом лаванды, мяты, базилика, эвкалипта, мелиссы, герани или лимона. Его можно добавлять в аромалампу, в миску с водой или смачивать им салфетки.
Еще один народный рецепт — ванилиновый крем. Ванильный запах очень многим людям нравится, он ассоциируется с детством, визитами к бабушке, которая к нашему приходу всегда пекла вкусные булочки. А вот комары от запаха ванили совсем не в восторге.
Для приготовления ванильного крема нужно взять примерно 50 г пахучей пряности и добавить в детский крем, а затем нанести его на открытые места кожи. Можно приготовить не крем, а лосьон, для этого берем половину столовой ложки ванилина и разводим его в стакане теплой воды, а потом протираем смоченным в этом растворе ватным диском кожу. Ванильный репеллент абсолютно безвреден, его можно использовать даже маленьким детям.
Бальзам «Звездочка» во времена нашего детства как средство от комаров стоял по популярности на втором месте после одеколона «Гвоздика». Некоторые и до сих пор им пользуются. Однако его резкий запах у многих вызывает головную боль, кроме того, его нельзя наносить на кожу рядом с глазами — это может вызвать раздражение.
Совсем другое дело — запах лаврового листа. Комаров он отпугивает не хуже «Звездочки», а у людей лаврушка не вызывает никаких неприятных ощущений. Знатоки советуют использовать свежие листья: из них можно сделать небольшой букет и поставить его на прикроватную тумбочку. Если свежего лавра нет, подойдет и сушеный, хотя эффект будет хуже. Можно выращивать лавровое деревце на подоконнике, и тогда ни один комар не залетит к вам домой.
Говорят, что раньше, когда ни о каких фумигаторах от комаров и не слышали, некоторые хозяйки как следует кипятили сушеные листья лаврушки, настаивали крепкий отвар из них, а затем мыли им окна, рамы и двери балкона, и тем самым отпугивали от своего дома противных кровососов.
Однако все перечисленные средства эффективны дома, а как защитить себя и своих близких на улице?
Для этих целей лучше всего подойдет нашатырный спирт. Правда, его резкий, специфический запах может отпугнуть и ваших родных и знакомых, так что хорошенько подумайте, прежде чем им воспользоваться.
Кстати, не такое радикальное, но все равно достаточно эффективное средство — любые цитрусовые.
Возьмите апельсин, грейпфрут, лимон или лайм, разрежьте пополам и разместите вокруг себя, например, в беседке, где собираетесь провести приятный вечер с друзьями, или же возьмите с собой в поход и используйте во время пикника. Если нужно усилить эффект, то воткните в половинку лимона сухие бутоны гвоздики.
Запах рыбьего жира тоже отпугивает насекомых. Конечно, мазать себя им с ног до головы не стоит, а вот нанести немного на запястья, сгибы локтей и за ушами, там, где кровоток подходит близко к коже, можно, будьте уверены, что после этого никакие кровососущие насекомые не смогут вас укусить.
То, что дым костра отпугивает комаров, знают, конечно, все. Но нужен не просто дым, а с еловым запахом. Вообще комары не любят хвойный запах, так что в огонь можно бросить для усиления эффекта веточку любой хвои: будь то сосна, ель или можжевельник, шишки тоже подойдут.
И в заключении совет от нашего постоянного эксперта, дачного блогера Натальи Егоркиной:
«Вы можете сделать естественный барьер из растений вокруг беседки или террасы, где ваша семья обычно проводит вечера на даче. Можно высадить в горшках или цветочных ящиках такие естественные репелленты, как мелисса, лаванда, базилик и мята. Засушенные или свежие веточки этих растений можно также разложить внутри дома или сделать из них пахучие подушечки. Еще я бы посоветовала посадить под окнами дома бузину или черемуху, которых комары на дух не переваривают».