Как на нас влияют долгие перелеты

Лето — сезон отпусков, а значит, люди больше и чаще летают. Иногда время в пути до курорта может составлять 10 или 12 часов. И большую часть этого времени мы сидим в одной позе в неудобном кресле на высоте в несколько тысяч метров над землей. Как это влияет на наш организм и как можно ему помочь — рассказываем подробно.
Сухость во рту
Почему так происходит: потому что воздух в самолете сухой из-за постоянной рециркуляции внутри салона. В результате у пассажиров сохнут губы, глаза, ноздри и кожа. Впрочем, кроме дискомфорта сухость ничем вам не грозит. Портал IFLScience утверждает, что согласно отчетам Управления гражданской авиацией Великобритании, за 8 часов полета человек теряет всего 150 миллилитров воды.
Если ничего не пить на борту или переусердствовать с алкоголем или кофе, потеря жидкости будет больше. Чтобы не испортить первый день отдыха плохим самочувствием, не забывайте в полете пить (лучше воду). Еще можно взять с собой увлажняющий крем или специальный спрей для носа и глаз.
Сгустки крови
Куда более неприятные последствия долгого перелета — тромбоз глубоких вен или сгустки крови в сосудах ног. Главная причина этого — не сам перелет, а почти полная неподвижность в течение нескольких часов. Из-за этого движение крови в ногах замедляется, и может образоваться тромбоз вен.
С такой проблемой в обычной жизни сталкивается 10−20% населения, но среди авиапассажиров число подобных случаев намного больше.
В группе риска те, кто недавно перенес роды или операцию, или у кого есть родственники с аналогичным заболеванием. В любом случае, лучше перестраховаться — не забывайте регулярно вставать и и разминать ноги, а когда сидите, меняйте положение ног, как только почувствуете, что они затекают.
Если вы знаете, что находитесь в группе риска, можно попробовать надеть компрессионные чулки — они помогают кровотоку. Чаще всего сгустки крови рассасываются самостоятельно, но иногда этого не происходит, и тогда стоит обратиться к врачу.
Джетлаг
Или синдром смены часового пояса — вы сели в самолет утром, летели 12 часов, вышли, а там опять утро, хотя вам уже хочется спать. Долгий перелет почти всегда означает смену часового пояса, что может испортить график сна и самочувствие, а еще разрушить планы.
Избежать неприятных ощущений и дезориентации полностью не получится, но вот как можно минимизировать проблему: возьмите пару выходных перед долгим перелетом и попробуйте подстроиться под новый часовой пояс. Если за два дня вы сдвинете режим сна всего на 2 часа в нужную сторону, это поможет.
Если перелет будет происходить, когда в точке назначения ночь, постарайтесь подремать на борту. Если, наоборот, там день, старайтесь не спать и занять себя какими-нибудь делами, чтобы подстроиться под время прилета. И не забудьте позавтракать: еда даст силы организму справиться с любыми возникшими трудностями.
Если же вы не знаете, как уснуть в самолете, советуем прочитать отдельную статью с рекомендациями, как это сделать.
Георгий Мазуркевич