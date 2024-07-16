Как на нас влияют долгие перелеты

Лето — сезон отпусков, а значит, люди больше и чаще летают. Иногда время в пути до курорта может составлять 10 или 12 часов. И большую часть этого времени мы сидим в одной позе в неудобном кресле на высоте в несколько тысяч метров над землей. Как это влияет на наш организм и как можно ему помочь — рассказываем подробно.