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Как мы выбираем тех, с кем встречаться и вступать в брак?

В этом разобрались ученые.

Источник: Кадр из фильма

Как люди выбирают себе пару для отношений и брака? На этот вопрос ответило новое исследование американских ученых. Об этом пишет PHYS.org.

Научные сотрудники проанализировали 27 исследований, проведенных под руководством профессора психологии Университета Флориды Грегори Вебстеров. В них партнеров попросили оценить свою физическую привлекательность.

Потом фото участников показали незнакомцам, которые объективно оценивали их красоту. В общей сложности в исследованиях участвовали 1 300 гетеросексуальных пар, результаты анализа были напечатаны в академическом журнале «Личность и индивидуальные различия».

Оказалось, что мужчины и женщины довольно точно оценивают свою привлекательность. При этом, пары, как правило, имеют схожие взгляды на собственную красоту. Например, мужчины, считающие себя привлекательными, обычно встречались с женщинами, которые воспринимали себя аналогичным образом.

Отметим, первый метаанализ ученые провели в 1988 году. Недавно, разработав новые методы анализа данных пар, эксперты повторили свою работу. Это дало возможность переоценить предыдущие результаты.

По словам Вебстера, исходные данные исследования фактически восходят к 1972 году, но результаты старых работ все еще актуальны.

Ученые отмечают, что за это время некоторые аспекты привлекательности могли измениться (например, с появлением онлайн-знакомств). Вместе с тем основы того, что люди считают привлекательным в разных культурах и времени, довольно стабильны и последовательны.

Ученые сделали вывод, что мужчины и женщины весьма самокритичны и могут реально оценить свою привлекательность.

При этом мы, вероятно, встречаемся и вступаем в брак с людьми из «нашей лиги» — во всяком случае, когда речь идет о красоте и привлекательности.

Некоторые исследования, использованные в этом метаанализе, были ориентированы на молодых людей, которые встречаются недавно. Другие касались супругов, состоящих в длительном браке.

Выяснилось, что среди людей, которые были вместе дольше, мужчины более точно оценивали свою привлекательность — возможно, с возрастом излишняя самоуверенность пошла на убыль и они начали смотреть на себя более реалистично.

Ранее психолог назвала самый опасный год для брака.

Айгуль Сабитова