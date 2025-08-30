Как собирали портфель в СССР: что было у каждого школьника

Сегодня школьные гипермаркеты ломятся от ярких рюкзаков, пеналов с супергероями, десятков видов ручек, тетрадей с блестками и гаджетов для учебы. А ведь всего каких-то 30−40 лет назад все было иначе. Те, кто учился в СССР, хорошо помнят, что сборы в школу были событием, почти ритуалом. У школьника из советской семьи был совсем другой набор вещей — скромный, но по-своему милый и незабываемый.