Как мужчины и женщины решают конфликты: результаты исследования

Интересно, что женщины проявляют большую эмоциональную гибкость в процессе примирения: 37% из них способны простить обиду быстрее, чем за сутки, а 22% не хранят обиду более часа. Мужчины, напротив, дольше держат обиды — 38% из них справляются с негативными эмоциями в течение дня, а 26% могут обижаться несколько дней.