Как мужчины и женщины решают конфликты: результаты исследования

Аналитики парфюмерно-косметического ритейлера «Золотое Яблоко» и ювелирного бренда Sokolov, отметили, что мужчины менее склонны к частым конфликтам: 27% мужчин ссорятся раз в месяц или чаще, в то время как среди женщин этот показатель составляет 36%. Результатами опроса поделились «Известия».
Интересно, что женщины проявляют большую эмоциональную гибкость в процессе примирения: 37% из них способны простить обиду быстрее, чем за сутки, а 22% не хранят обиду более часа. Мужчины, напротив, дольше держат обиды — 38% из них справляются с негативными эмоциями в течение дня, а 26% могут обижаться несколько дней.
Когда дело доходит до извинений, 69% женщин предпочитают выражать свои сожаления словами, в то время как лишь треть мужчин (31%) выбирает сделать что-то приятное для своей второй половинки.
В качестве подарков для примирения респонденты чаще всего упоминали сладости, цветы, украшения, косметику и парфюмерию, а также технику и одежду. Наиболее подходящими украшениями для извинений оказались браслеты (67%) и серьги (33%).
Специалисты также отметили, что для большинства участников опроса цена подарка не имеет решающего значения: 40% женщин и 32% мужчин уверены, что стоимость не влияет на их желание прощать. Главное — чтобы подарок был искренним и отражал заботу и внимание.
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