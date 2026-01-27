Как мощный снегопад в Москве повлиял на дорожное движение и авиасообщение: крупные ДТП, отмены рейсов и опоздания автобусов

На дорогах ситуация также значительно ухудшилась. Две аварии вызвали многокилометровую пробку на МКАДе. Буксующая на трассе фура перекрыла одну из дорог в микрорайоне Лыткарино, из-за чего автобусы № 2, 25, 83 и 348 не могут проехать. В Химках авария вовсе случилась прямо у выезда из автобусного парка, в результате чего на маршруты не могут выйти рейсы № 1, 4, 5, 8, 10, 28, 35, 824, 891.