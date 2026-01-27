Как мощный снегопад в Москве повлиял на дорожное движение и авиасообщение: крупные ДТП, отмены рейсов и опоздания автобусов

Мощный снежный циклон пришел в Москву, из-за чего в российской столице был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Такое предупреждение продлится в период до 29 января.
Стихия не могла не повлиять на жизнь москвичей. Прежде всего непогода внесла коррективы в работу аэропортов и ситуацию на дорогах. СМИ сообщают, что из-за метели в столичных аэропортах перенесли больше 100 рейсов. Чтобы расчищать взлетные полосы пришлось привлекать 70 единиц техники и увеличивать количество работников аэродрома на 75 человек.
На дорогах ситуация также значительно ухудшилась. Две аварии вызвали многокилометровую пробку на МКАДе. Буксующая на трассе фура перекрыла одну из дорог в микрорайоне Лыткарино, из-за чего автобусы № 2, 25, 83 и 348 не могут проехать. В Химках авария вовсе случилась прямо у выезда из автобусного парка, в результате чего на маршруты не могут выйти рейсы № 1, 4, 5, 8, 10, 28, 35, 824, 891.
Резко выросли и цены на такси. Как отмечают москвичи, стоимость поездки увеличилась примерно в три раза. Операторы объясняют это тем, что добираться до пункта назначения стало тяжелее, а спроса на услуги такси появилось больше, поэтому пришлось вводить повышенный коэффициент.
В департаменте транспорта Москвы попросили жителей столицы временно отказаться от поездок на собственных автомобилях и воспользоваться общественным транспортом. Таким образом, они надеются хотя бы немного разгрузить сложную ситуацию на дорогах.