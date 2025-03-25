Как Михаилу Ефремову адаптироваться к жизни после УДО: советует психолог

Условно-досрочное освобождение
Михаил Ефремов выйдет на свободу в 2025 году — это стало возможным после того, как суд удовлетворил ходатайство актера об условно-досрочном освобождении. По данным медиа, это решение обосновано состоянием здоровья Ефремова, а также «пересмотром взглядов на жизнь». Актер выйдет на свободу уже 9 апреля 2025 года.
Согласно одной из публикаций в СМИ, «Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрения), а также говорил об исправной ежедневной работе: в цеху он шьет форму для заключенных и действительно выполняет план». Помимо этого, актер стал более религиозным и обещает «жить по-новому» после того, как окажется на свободе.
Что произошло с Михаилом Ефремовым
Летом 2020 года актер Михаил Ефремов попав в ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб один человек. Актер находился за рулем в нетрезвом состоянии: адвокаты Ефремова поначалу пытались возложить ответственность за случившееся на погибшего, однако затем артист все-таки признал вину и раскаялся. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения, позднее срок был сокращен до 7,5 лет.
Актер неоднократно просил о смягчении наказания — замене заключения на исправительные работы, сокращении срока и не только. До марта 2025 года суд отказывал ему в подобных ходатайствах. Как пишут СМИ, во время заключения у Михаила Ефремова были проблемы со здоровьем, в частности, с легкими — их лечение не предусмотрено в системе УФСИН.
Как адаптироваться к обычной жизни после тюрьмы
Елена Новопашина, психолог
Нахождение в местах лишения свободы — это травматическая ситуация для человека. Выход оттуда, соответственно, может быть переходом в посттравматическую ситуацию.
В такие моменты бывший заключенный часто испытывает вину и стыд за содеянное, а также страх жить по-новому. Он сталкивается с трудностями при трудоустройстве, поддержании взаимоотношений в семье и другими социальными проблемами. Именно поэтому человек не хочет прилагать усилия к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни — это становится для него слишком сложным.
Необходимо преодолеть апатию для того, чтобы начать жить правильно, не нарушая закон, и стать вновь социализированным.
Человеку, покинувшему места лишения свободы, сложно стать самостоятельным и брать ответственность за свою жизнь, потому что в обычной жизни нет надзирающего органа, которые принимают решения, как и что делать заключённому.
И тут важны цели и смыслы того, кто вышел на свободу:
Есть ли у него желание остаться и дальше на свободе?
Готов ли он приспосабливаться к нормальным условиям жизни?
Способен ли зарабатывать, чтобы жить?
Поддерживают ли его родные и близкие или человек, вышедший на свободу для них обуза и позор?
Ситуация с Ефремовым осложняется психологически его популярностью, ограничениями суда (покидать место жительство, комендантский час) — этакое состояние свободы в несвободе. Учитывая годы актера, ему будет сложно пройти возрастной кризис.
Кроме того, человек, употребляющий активно алкоголь, «прикрывает» боль внутри как «неким одеялом». И сейчас ситуация одной травмы наложилась на другую. Осуждение со стороны общественности сильно ломают любую личность и физически, и морально. А актер уже точно побывал в своем «аду».