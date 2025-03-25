Как Михаилу Ефремову адаптироваться к жизни после УДО: советует психолог

В такие моменты бывший заключенный часто испытывает вину и стыд за содеянное, а также страх жить по-новому. Он сталкивается с трудностями при трудоустройстве, поддержании взаимоотношений в семье и другими социальными проблемами. Именно поэтому человек не хочет прилагать усилия к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни — это становится для него слишком сложным.