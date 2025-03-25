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Как Михаилу Ефремову адаптироваться к жизни после УДО: советует психолог

Актер Михаил Ефремов, попавший в смертельное ДТП, получил УДО после нескольких лет отбывания срока в тюрьме. Мы поговорили с психологом о том, как проходит адаптация бывших заключенных и как помочь людям вернуться к жизни на свободе.

Источник: РИА "Новости"

Условно-досрочное освобождение

Михаил Ефремов выйдет на свободу в 2025 году — это стало возможным после того, как суд удовлетворил ходатайство актера об условно-досрочном освобождении. По данным медиа, это решение обосновано состоянием здоровья Ефремова, а также «пересмотром взглядов на жизнь». Актер выйдет на свободу уже 9 апреля 2025 года.

Согласно одной из публикаций в СМИ, «Ефремов давил на состояние здоровья (сердце, легкие и потеря зрения), а также говорил об исправной ежедневной работе: в цеху он шьет форму для заключенных и действительно выполняет план». Помимо этого, актер стал более религиозным и обещает «жить по-новому» после того, как окажется на свободе.

Что произошло с Михаилом Ефремовым

Летом 2020 года актер Михаил Ефремов попав в ДТП в центре Москвы. В результате аварии погиб один человек. Актер находился за рулем в нетрезвом состоянии: адвокаты Ефремова поначалу пытались возложить ответственность за случившееся на погибшего, однако затем артист все-таки признал вину и раскаялся. В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к восьми годам заключения, позднее срок был сокращен до 7,5 лет.

Актер неоднократно просил о смягчении наказания — замене заключения на исправительные работы, сокращении срока и не только. До марта 2025 года суд отказывал ему в подобных ходатайствах. Как пишут СМИ, во время заключения у Михаила Ефремова были проблемы со здоровьем, в частности, с легкими — их лечение не предусмотрено в системе УФСИН.

Как адаптироваться к обычной жизни после тюрьмы

Елена Новопашина, психолог

Нахождение в местах лишения свободы — это травматическая ситуация для человека. Выход оттуда, соответственно, может быть переходом в посттравматическую ситуацию.

В такие моменты бывший заключенный часто испытывает вину и стыд за содеянное, а также страх жить по-новому. Он сталкивается с трудностями при трудоустройстве, поддержании взаимоотношений в семье и другими социальными проблемами. Именно поэтому человек не хочет прилагать усилия к тому, чтобы вернуться к нормальной жизни — это становится для него слишком сложным.

Необходимо преодолеть апатию для того, чтобы начать жить правильно, не нарушая закон, и стать вновь социализированным.

Человеку, покинувшему места лишения свободы, сложно стать самостоятельным и брать ответственность за свою жизнь, потому что в обычной жизни нет надзирающего органа, которые принимают решения, как и что делать заключённому.

И тут важны цели и смыслы того, кто вышел на свободу:

Есть ли у него желание остаться и дальше на свободе?

Готов ли он приспосабливаться к нормальным условиям жизни?

Способен ли зарабатывать, чтобы жить?

Поддерживают ли его родные и близкие или человек, вышедший на свободу для них обуза и позор?

Ситуация с Ефремовым осложняется психологически его популярностью, ограничениями суда (покидать место жительство, комендантский час) — этакое состояние свободы в несвободе. Учитывая годы актера, ему будет сложно пройти возрастной кризис.

Кроме того, человек, употребляющий активно алкоголь, «прикрывает» боль внутри как «неким одеялом». И сейчас ситуация одной травмы наложилась на другую. Осуждение со стороны общественности сильно ломают любую личность и физически, и морально. А актер уже точно побывал в своем «аду».