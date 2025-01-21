Как менялся Главный ботанический сад страны: фотографии за 80 лет

Ботанический сад — прекрасное место, где сохраняются и культивируются редкие виды растений из всех климатических поясов: ученые могут изучить живой образец флоры, а любознательные горожане — узнать больше о растениях со всего мира.
В конце концов, это просто теплый островок живой зелени, в котором приятно оказаться посреди хмурой и серой зимы: так что сходить в Ботанический сад стоит даже тем, кто не хочет слушать экскурсию про сто видов кактусов.
21 января 1945 года в честь 220-летия Российской Академии наук было принято Постановление Совета Народных Комиссаров о ее развитии. В числе прочего в этом подразделении было решено учредить при РАН Ботанический сад.
Официально сад был открыт 14 апреля 1945 года — а сегодня, 80 лет спустя, является крупнейшим в Европе: он занимает 331 гектаров земли. Сейчас Главный ботанический сад РАН носит имя своего первого директора Николая Васильевича Цицина.
В парке есть уникальный дендрарий с деревьями и кустарниками со всего мира (1900 видов), одна из наиболее крупных в Европе коллекций тропических и субтропических растений (7000 видов), модели географических ландшафтов страны и множество тематических экспозиций: Японский сад, Теневой сад, Розарий, Сирингарий (сад сирени).
В фотогалерее показываем, как он менялся с годами.