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Как менялся Главный ботанический сад страны: фотографии за 80 лет

Крупнейший ботанический сад Европы находится в Москве: вот его история.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Ботанический сад — прекрасное место, где сохраняются и культивируются редкие виды растений из всех климатических поясов: ученые могут изучить живой образец флоры, а любознательные горожане — узнать больше о растениях со всего мира.

В конце концов, это просто теплый островок живой зелени, в котором приятно оказаться посреди хмурой и серой зимы: так что сходить в Ботанический сад стоит даже тем, кто не хочет слушать экскурсию про сто видов кактусов.

21 января 1945 года в честь 220-летия Российской Академии наук было принято Постановление Совета Народных Комиссаров о ее развитии. В числе прочего в этом подразделении было решено учредить при РАН Ботанический сад.

Официально сад был открыт 14 апреля 1945 года — а сегодня, 80 лет спустя, является крупнейшим в Европе: он занимает 331 гектаров земли. Сейчас Главный ботанический сад РАН носит имя своего первого директора Николая Васильевича Цицина.

В парке есть уникальный дендрарий с деревьями и кустарниками со всего мира (1900 видов), одна из наиболее крупных в Европе коллекций тропических и субтропических растений (7000 видов), модели географических ландшафтов страны и множество тематических экспозиций: Японский сад, Теневой сад, Розарий, Сирингарий (сад сирени).

В фотогалерее показываем, как он менялся с годами.

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