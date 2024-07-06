Как малоподвижный образ жизни влияет на благополучие человека?

Специалисты из Университета Лусофоны в Португалии выяснили, как влияют различные типы сидячего образа жизни на ее качество и благополучие человека. Их работа опубликована в журнале BMC.
Эксперты проследили связь между различными типами малой подвижности, включая досуг, работу, поездки в транспорте, и показателями качества жизни и благополучия. Исследователи провели эксперимент. Они набрали онлайн добровольцев и пригласили их заполнить анкету. Опрос завершили 584 человека.
Для определения общего времени, проведенного в сидячем положении, ученые использовали Международный опросник физической активности (IPAQ). Для охвата различных типов сидячего образа жизни были разработаны отдельные вопросы.
Благополучие человека определялось с помощью средних показателей общей удовлетворенности (GLS) и психологического благополучия (PWB). Качество жизни оценивалось с помощью короткого опросника (SF-12).
Исследователи выявили отрицательную связь между PWB и всеми типами сидячего образа жизни. Показатели общей удовлетворенности отрицательно коррелировали с поездками в транспорте и сидячей работой.
Сидячий образ жизни во время работы и досуга плохо влиял на психическое здоровье. При учете ковариатов, то есть качественных переменных (возраст, пол, курение, индекс массы тела и прочее), эти связи ослаблялись, за исключением стойкой отрицательной ассоциации между GLS и сидячей работой.
Кроме того, выяснилось, что сидячий образ жизни связан с социальной изоляцией у подростков и пожилых, а привычка много сидеть в свободное время отрицательно влияет на психику взрослых в возрасте от 25 лет.
Вместе с тем ученым нужны дополнительные испытания.
«Хотя текущие рекомендации для сидячего образа жизни “меньше сидеть” или “минимизировать время сидения перед экранами”, наши результаты показывают, что эти рекомендации должны быть более ориентированы на области в зависимости от возрастной группы», — подчеркнули исследователи.
Они предполагают, что для благополучия молодых людей наиболее вреден «сидячий» досуг, а для более взрослых — малоподвижная работа. Однако это должно быть подтверждено в будущих экспериментальных исследованиях, заключили авторы.
Кстати, пользу и телу, и мозгу приносят пешие прогулки. Ранее это выяснили эксперты.
Айгуль Сабитова