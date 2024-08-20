Как Луна влияет на биоритмы человека

Установлено, также, что во время полнолуния паразиты начинают свой цикл размножения. Учитывая эту корреляцию, врачи предлагают пациентам сдавать анализы на паразитоз в привязке к полнолунию — за 2−3 дня до полнолуния или во время него. И, как правило, в этом случае получают положительный результат антител в крови.