Как Луна влияет на биоритмы человека

Еще Аристотель утверждал, что Луна управляет колебаниями жидкости в мозге человека ровно так же, как колебаниями воды при приливах и отливах.
По словам Ольги Шуппо, в 2013 году ученые из университета в Базеле пришли к выводу, что в полнолуние на 20 минут сокращается сон, на 30 процентов — стадия глубокого сна, уменьшается выработка мелатонина, и на 5 минут больше требуется, чтобы заснуть.
Гормоны именно в полнолуние оказывают большее влияние на людей. «Например, давно, когда люди жили в синхронности с явлениями природы, фертильность и начало цикла совпадали именно с полнолунием», — говорит врач.
Под влиянием гормонов в этот период оказываются и люди с нестабильной психикой. Неслучайно в этот период растет число психических расстройств.
Полнолуние влияет на биоритмы, а значит, на здоровье и поведение человека. Лунный свет мешает спать, люди становятся агрессивными. И в том числе еще и поэтому обостряются психические недуги.
Установлено, также, что во время полнолуния паразиты начинают свой цикл размножения. Учитывая эту корреляцию, врачи предлагают пациентам сдавать анализы на паразитоз в привязке к полнолунию — за 2−3 дня до полнолуния или во время него. И, как правило, в этом случае получают положительный результат антител в крови.