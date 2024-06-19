Как лучше спать в жару?

В жару сон становится тяжелее и более прерывистым. В идеале температура нашего тела понижается на пару градусов перед сном и остается такой до пробуждения — объясняет клинический физиотерапевт и профессор психиатрии в Лаборатории изучения сна Мичиганского университета доктор Лесли Свонсон. Охлаждение помогает активировать фазу глубокого сна и восстанавливает силы нашего организма.
Но когда снаружи жарко, охладиться становится сложнее. Поэтому мы начинаем хуже засыпать, а в течение ночи можем регулярно просыпаться. Доктор Свонсон рассказал газете The New York Times, как сделать сон в жару более приятным, глубоким и спокойным — вот они:
Охладите спальню
В прохладном помещении спать получается дольше — поясняет клинический физиотерапевт Центра изучения сна в Пенсильваннском университете Филип Герман. Некоторые люди спят летом лучше, чем зимой, потому что постоянно держат кондиционер включенным, и температура в спальне оказывается даже ниже, чем обычно.
Сделайте так, чтобы воздух не застаивался
С этим тоже поможет кондиционер — а если его нет, обычный вентилятор. Поток воздуха помогает телу быстрее остывать, объясняет член медицинской ассоциации Northwestern Medicine доктор Джастин Фиала.
Пейте больше жидкости
Если не получается охладить воздух вокруг, задействуйте внутреннюю систему охлаждения: потейте. Всегда держите стакан с водой рядом с кроватью, чтобы можно было попить еще. На самом деле вместе с потом выходит много жидкости — поясняет доктор Фиала.
Спите под простыней
В жару есть соблазн отказаться от любого покрывала и спать нагишом, но врачи советуют все же использовать простынь. Она помогает с терморегуляцией — главное, чтобы она была достаточно легкой, и во сне можно было легко перемещаться (или высунуть наружу руку или ногу).
Не принимайте холодный душ перед сном
Конечно, это поможет понизить температуру тела, но со сном это не поможет. Даже наоборот, считает доктор Фиала — шоковое состояние взбодрит организм, и он будет засыпать еще дольше.
Некоторые врачи и вовсе считают, что заснуть поможет как раз горячий душ — все про душ мы недавно рассказали в отдельном материале.
Георгий Мазуркевич