Как лучше спать в жару?

В жару есть соблазн отказаться от любого покрывала и спать нагишом, но врачи советуют все же использовать простынь. Она помогает с терморегуляцией — главное, чтобы она была достаточно легкой, и во сне можно было легко перемещаться (или высунуть наружу руку или ногу).