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Какими дорогами лидеры Сербии и Словакии добирались до Москвы

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулись с проблемами и угрозами из-за поездки на парад Победы. Чем может обернутся для них участие в торжествах рассказал ВФокусе Mail политолог Геворг Мирзаян.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Власти европейских государств постарались испортить приезд в Москву президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В их адрес сыпались угрозы, а некоторые страны не давали их самолетам пролететь через свое воздушное пространство. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал героизмом приезд двух лидеров.

Угрозы Вучичу

— Вы знаете, я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал. Я думаю, что это очень важно для нас, — заявил президент Сербии на русском языке.

Чтобы попасть в Россию Вучич был вынужден изменить маршрут. В Баку его самолет совершил вынужденную посадку. Но перед этим были угрозы со стороны европейских чиновников. Президент Сербии пошел на риск, хотя его стране угрожают отказом от вступления в Европейский союз.

— Сербия ведет переговоры о членстве в ЕС. Сербия окружена странами-членами ЕС и НАТО или стремящимися туда. У Белграда также есть проблема с Косово. Конечно, Вучичу будут мстить. По всей видимости он надеется, что в Европе вырастет доля правых настроений и что Дональд Трамп обретет больший контроль над ЕС, — объяснил Вфокусе Mail доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, добавив, что такой шаг может иметь в будущем стратегические выгоды и для Вучича, и для Фицо.

Как добирался Фицо

Прибалтийские страны запретили самолету Фицо пролетать через их воздушное пространство. В итоге в Москву он попал через Венгрию, Румынию и Грузию.

— Как же вы можете стоять в Москве сегодня? Я не могу понять, — обратилась к Фицо из Львова глав МИД Евросоюза Кая Каллас.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага считает, что запрет прибалтийских стран противоречит правилам ЕС и НАТО. По ее словам, дорога заняла у Фицо вместо двух часов — шесть. Поступок Фицо не остался без внимания и президента Белоруссии Александра Лукашенко.

— Молодец! Сказал приеду — приехал, — отметил белорусский лидер.