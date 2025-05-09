Какими дорогами лидеры Сербии и Словакии добирались до Москвы

— Сербия ведет переговоры о членстве в ЕС. Сербия окружена странами-членами ЕС и НАТО или стремящимися туда. У Белграда также есть проблема с Косово. Конечно, Вучичу будут мстить. По всей видимости он надеется, что в Европе вырастет доля правых настроений и что Дональд Трамп обретет больший контроль над ЕС, — объяснил Вфокусе Mail доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян, добавив, что такой шаг может иметь в будущем стратегические выгоды и для Вучича, и для Фицо.