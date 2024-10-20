Как Леонид Брежнев стал самым стильным советским вождем: «Надо узнать, где Косыгин кофту купил»

— Что-то скрывал, чего-то не знал, когда писал, что у Брежнева был только один инфаркт в 1950-е. В 1953-м у Брежнева были серьезные проблемы со здоровьем. Когда он переехал в Москву из Молдавии секретарем ЦК, на него свалили огромный объем работ. И тут вдруг умирает Сталин — и Брежнева всего лишают. У него случается инфаркт. Это тогда он писал письмо Маленкову, чтобы ему подобрали хоть какую-то работу. Сохранилось личное дело Брежнева, и сегодня оно доступно, как и его история болезни. Да, оно не подробное. Там только выписки, но видно, что в конце 70-х, когда должна была состояться встреча с президентом США Картером, Брежнева еле откачали. Чазов не вспоминает и лето 1968-го, когда во время переговоров с чехословацким руководством Брежневу стало так плохо, что он на заседании стал буквально проседать под стол…