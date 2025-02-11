Как легко приучить кошку к лотку: пошаговая инструкция от зоопсихолога

Кошки обычно знают, как пользоваться лотком, благодаря инстинктам
Появление в доме нового питомца — это всегда радость и большая ответственность. Одной из главных задач, которые стоят перед новоиспеченным котовладельцем, является приучение кошки к лотку. Как правильно выбрать лоток и наполнитель, где лучше разместить кошачий туалет и как быть, если взрослая кошка отказывается ходить в положенное место — на эти и другие вопросы URA.RU ответил зоопсихолог Всеволод Баринов.
Как подобрать правильный лоток
Первое, на что стоит обратить внимание при выборе лотка — это размер. Лоток должен быть достаточно просторным, чтобы кошка могла свободно в нем развернуться и не испытывала дискомфорта.
Обычно для взрослых кошек средних пород оптимальными будут размеры лотка 50×40х12 см. Для крупных пород желательно подобрать лоток еще большего размера. А вот для котят подойдет и меньший лоточек, главное — чтобы малыш мог легко через него перешагнуть.
Также важна высота бортиков. Она должна быть достаточной, чтобы кошка не разбрасывала наполнитель, но в то же время не слишком высокой, особенно для котят и пожилых животных.
Материал, из которого сделан лоток, тоже имеет значение. Пластик — самый популярный вариант, он легкий, прочный и простой в уходе. Но если ваш питомец любит точить когти о лоток, стоит присмотреться к моделям из нержавеющей стали или керамики.
Что касается формы, то здесь все зависит от предпочтений вашей кошки. Кому-то нравятся закрытые лотки-домики, а кто-то спокойно справляет нужду и в открытом. Главное — чтобы конструкция была устойчивой и не шаталась, когда кошка в нее залезает.
Где расположить лоток в доме или квартире
Не менее важно правильно разместить лоток в квартире. «Кошки — очень чистоплотные животные и не любят справлять нужду на виду, — объясняет зоопсихолог Всеволод Баринов. — Поэтому лоток лучше поставить в укромном, но доступном месте».
Идеальный вариант — отдельное место в туалете или ванной комнате. Если такой возможности нет, можно выделить для лотка уголок в коридоре или прихожей. Главное — чтобы это было тихое место, вдали от мисок с едой и водой, а также спальных мест.
«Не стоит ставить лоток рядом с бытовой техникой, особенно со стиральной машиной, — предупреждает зоопсихолог. — Шум и вибрация могут напугать кошку и отбить у нее охоту ходить в туалет».
Если в доме несколько кошек, лучше поставить лотков больше, чем питомцев — примерно по формуле «количество кошек + 1». Так у каждой будет свой туалет, и вы избежите конфликтов и меток.
Как выбрать наполнитель для кошачьего лотка
Следующий важный момент — выбор наполнителя для кошачьего туалета. Сегодня зоомагазины предлагают огромный выбор наполнителей на любой вкус и кошелек. Но важно правильно выбрать тот самый, который подойдет именно вашему питомцу.
«В первую очередь, наполнитель должен быть безопасным для здоровья кошки, — подчеркивает Всеволод Баринов. — Он не должен содержать токсичных веществ, пыли, острых частиц, которые могут поранить лапки».
Также эксперт советует обратить внимание на такие параметры:
- Влагопоглощение. Хороший наполнитель должен быстро впитывать влагу и запахи, оставляя поверхность сухой.
- Комкуемость. Многие современные наполнители склеиваются в комочки при намокании. Это удобно для уборки, но не все кошки любят такую текстуру.
- Запах. Сильно ароматизированные наполнители могут отпугнуть кошку. Лучше выбирать нейтральные варианты без отдушек.
- Экологичность. Для заботы о природе и здоровье питомца можно выбрать биоразлагаемые наполнители на основе древесины, кукурузы или бумаги.
«Перебирайте варианты, экспериментируйте с этим, смотрите на реакцию питомца. Так вы найдете наполнитель, который понравится в первую очередь вашей кошке, а не вам» — добавляет Баринов.
Как приучить котенка к лотку
С котятами, которые только недавно покинули маму-кошку, процесс приучения к лотку обычно проходит легче, чем со взрослыми животными. Главное — набраться терпения и последовательно выполнять несколько простых правил.
«Как только котенок оказался у вас дома, покажите ему, где находится лоток, — инструктирует зоопсихолог. — Аккуратно поставьте малыша в лоток и слегка пошуршите наполнителем его лапкой. Это поможет котенку понять, для чего нужен этот ящик».
Далее нужно внимательно следить за поведением питомца. Обычно котята ищут укромное место для туалета после сна, еды и активных игр. Заметив, что малыш беспокойно ходит по квартире или присаживается на пол, мягко отнесите его в лоток.
«Если котенок сходил в положенном месте — обязательно похвалите его, погладьте, можно даже угостить лакомством, — советует Баринов. — А вот ругать за промахи мимо лотка не стоит. Это может только напугать малыша и затруднить процесс приучения».
Что делать, если взрослая кошка ходит мимо лотка
Во взрослом возрасте кошки уже имеют сформированные привычки и иногда могут игнорировать новый лоток в доме. Что же делать в таких случаях?
«Прежде всего, исключите возможные медицинские причины, — предупреждает зоопсихолог. — Если кошка никогда раньше не промахивалась мимо лотка, а тут вдруг стала ходить в непредназначенных местах, стоит показать ее ветеринару. Проблемы с мочеиспусканием или дефекацией могут быть симптомами серьезных заболеваний».
Если со здоровьем все в порядке, присмотритесь к условиям содержания питомца. Возможно, лоток стоит в неудобном месте, или кошке не нравится наполнитель. Попробуйте заменить его на другой или насыпать поверх старого наполнителя немного нового, чтобы кошка привыкла.
«Иногда кошки выбирают новое место для туалета из-за стресса, — отмечает Всеволод Баринов. — Переезд, появление в доме новых животных или людей, резкая смена рациона — все это может вызвать у питомца нервозность и желание пометить территорию».
В таких случаях важно обеспечить кошке спокойную обстановку, больше играть с ней и общаться. При необходимости можно использовать специальные успокаивающие средства — диффузоры с феромонами или легкие седативные препараты по назначению ветеринара.
Как приучить кошку к лотку на новом месте
Переезжая в новую квартиру с уже взрослой и приученной к лотку кошкой, будьте готовы к тому, что на новом месте могут возникнуть трудности. Чтобы их избежать, зоопсихолог рекомендует:
- Обустроить для кошки привычную обстановку. Поставьте ее лежанки, когтеточки, миски на видные места. И конечно, не забудьте перевезти лоток, желательно со старым наполнителем — знакомый запах поможет кошке сориентироваться.
- Обеспечить безопасное пространство. В первые дни не позволяйте питомцу изучать всю квартиру — пусть осваивается постепенно, комната за комнатой. Убедитесь, что в зоне доступа кошки нет опасных предметов и растений.
- Не менять резко рацион. Стресс от переезда может усугубиться еще и неприятностями с пищеварением, если предложить кошке новый корм. Лучше какое-то время кормить ее привычной едой.
Если, несмотря на все ухищрения, кошка отказывается ходить в лоток на новом месте, придется запастись терпением и пройти путь приучения заново. В этом помогут описанные выше приемы — поощрение за верные действия, отсутствие наказаний за промахи, ласка и забота.
Как приучить к лотку взрослую уличную кошку
Если вы подобрали на улице взрослую кошку или кота, будьте готовы к тому, что приучение к лотку может стать настоящим испытанием. Ведь уличные животные привыкли справлять нужду где придется и понятия не имеют о домашнем этикете.
«В таких случаях действовать нужно тоже очень деликатно и с проявлением терпения, — предупреждает зоопсихолог. — Важно понимать, что кошка не знает о ваших правилах, и ей потребуется время, чтобы их усвоить».
Первым делом обустройте для питомца отдельную комнату или большую клетку. Туда поставьте лоток, миски с едой и водой, лежанку. Пусть первое время кошка осваивается в этом ограниченном пространстве.
Далее алгоритм действий схож с тем, как у котенка: как только заметите, что кошка собирается сходить в туалет (принимает характерную позу, начинает копать), аккуратно возьмите ее и перенесите в лоток. Можно слегка поводить ее лапками по наполнителю, чтобы она поняла, что это за место. Также нужно хвалить за удачные попытки, а ругать нельзя.
Чтобы кошка быстрее освоила науку ходить в лоток, можно использовать специальные приучающие спреи с феромонами. Их распыляют на наполнитель, и запах привлекает кошку в нужное место.
«Приучение взрослой уличной кошки к лотку может занять не одну неделю, — предупреждает зоопсихолог. — Тут нужно быть более аккуратным и последовательным. Нужно справедливо хвалить за успехи и не наказывать за промахи, ведь рано или поздно ваш питомец усвоит урок».