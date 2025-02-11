Как легко приучить кошку к лотку: пошаговая инструкция от зоопсихолога

Появление в доме нового питомца — это всегда радость и большая ответственность. Одной из главных задач, которые стоят перед новоиспеченным котовладельцем, является приучение кошки к лотку. Как правильно выбрать лоток и наполнитель, где лучше разместить кошачий туалет и как быть, если взрослая кошка отказывается ходить в положенное место — на эти и другие вопросы URA.RU ответил зоопсихолог Всеволод Баринов.