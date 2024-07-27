С синдромом беспокойных ног сталкиваются многие, но из них мало кто решает обратиться за медицинской помощью. Чаще синдромом страдают женщины и его симптомы увеличиваются к вечеру, мешая заснуть.
Что такое синдром беспокойных ног?
Это неприятные ощущения в ногах и желание двигать ими, чтобы снять дискомфорт.
Английский врач и физиолог Томас Уиллис еще в XVII веке описал синдром, назвав состояние величайшей пыткой. Чтобы успокоить пациентов, врач предлагал им отвары трав с успокаивающим действием или настойку опия.
В учебнике нервных болезней в 1861 году немецкий врач Теодор Витмак назвал эту же болезнь «беспокойством голеней».
В 1944 году шведский невролог Карл-Аксель Экбом определил синдром беспокойных ног как заболевание и описал его диагностику.
Его относят к группе заболеваний, куда входят болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор.
Как лечить синдром беспокойных ног домашними средствами?
Среди методов домашней борьбы с синдромом беспокойных ног выделяют:
- травяные чаи с лавандой, ромашкой, хмелем, валерианой или пассифлорой;
- эфирные масла, которые можно использовать, смешивая с массажным маслом, или добавлять в аромалампу. Например, масло перечной мяты, лаванды, ветивера, лемонграсса, римской ромашки;
- яблочный уксус. Внутрь одну-две чайные ложки на стакан воды, возможно с небольшим количеством меда за полчаса до сна. Или наружно: разбавив с небольшим количеством воды и промассировав ноги;
- ванночка для ног с теплой и холодной водой. Сначала ступни погружают на три минуты в теплую воду, а затем в прохладную на минуту. Повторить два-три раза;
- добавить в рацион продукты, содержащие железо. Существует связь между дефицитом железа и синдромом беспокойных ног. Поэтому важно добавить в рацион семена тыквы, кунжут, тофу, свеклу, нут, пшеничные отруби, бузину, смородину, ежевику;
- ванна с солью, содержащей сульфат магния. Ее иногда называют английская соль. Время приема ванны не более 15 минут.
Источники: https://www.heilpraxisnet.de https://ria.ru.