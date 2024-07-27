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Как лечить синдром беспокойных ног домашними средствами

Синдром беспокойных ног — хроническое заболевание, которым чаще страдают женщины.

Источник: Freepik

С синдромом беспокойных ног сталкиваются многие, но из них мало кто решает обратиться за медицинской помощью. Чаще синдромом страдают женщины и его симптомы увеличиваются к вечеру, мешая заснуть.

Что такое синдром беспокойных ног?

Это неприятные ощущения в ногах и желание двигать ими, чтобы снять дискомфорт.

Английский врач и физиолог Томас Уиллис еще в XVII веке описал синдром, назвав состояние величайшей пыткой. Чтобы успокоить пациентов, врач предлагал им отвары трав с успокаивающим действием или настойку опия.

В учебнике нервных болезней в 1861 году немецкий врач Теодор Витмак назвал эту же болезнь «беспокойством голеней».

В 1944 году шведский невролог Карл-Аксель Экбом определил синдром беспокойных ног как заболевание и описал его диагностику.

Синдром беспокойных ног — хроническое сенсомоторное расстройство нервной системы.

Его относят к группе заболеваний, куда входят болезнь Паркинсона, эссенциальный тремор.

Как лечить синдром беспокойных ног домашними средствами?

Среди методов домашней борьбы с синдромом беспокойных ног выделяют:

  • травяные чаи с лавандой, ромашкой, хмелем, валерианой или пассифлорой;
  • эфирные масла, которые можно использовать, смешивая с массажным маслом, или добавлять в аромалампу. Например, масло перечной мяты, лаванды, ветивера, лемонграсса, римской ромашки;
  • яблочный уксус. Внутрь одну-две чайные ложки на стакан воды, возможно с небольшим количеством меда за полчаса до сна. Или наружно: разбавив с небольшим количеством воды и промассировав ноги;
  • ванночка для ног с теплой и холодной водой. Сначала ступни погружают на три минуты в теплую воду, а затем в прохладную на минуту. Повторить два-три раза;
  • добавить в рацион продукты, содержащие железо. Существует связь между дефицитом железа и синдромом беспокойных ног. Поэтому важно добавить в рацион семена тыквы, кунжут, тофу, свеклу, нут, пшеничные отруби, бузину, смородину, ежевику;
  • ванна с солью, содержащей сульфат магния. Ее иногда называют английская соль. Время приема ванны не более 15 минут.