Как кошки и собаки реагируют на солнечное затмение?

Так, во время затмения 21 августа 2017 года ученые заметили, что все галапагосские черепахи из зоопарка «Ривербэнкс» в Колумбии, штат Южная Каролина, «которые обычно абсолютно ничего не делают весь день… во время пика затмения начали размножаться». А на воле белоголовые орланы во время полета меняли скорость и направление. То же самое делали дикие лошади на открытых равнинах, пытаясь найти укрытие, как при шторме.