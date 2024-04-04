Как кошки и собаки реагируют на солнечное затмение?

8 апреля 2024 года произойдет полное солнечное затмение. Это значит, что Луна на время (почти на 4,5 минуты) целиком закроет собой Солнце, отбросив на Землю огромную тень. В этот момент обычные жители из многих уголков мира смогут наблюдать это редкое природное явление, а астрономы прильнут к мощным телескопам, чтобы сделать новые открытия.
Как меняется поведение животных во время солнечного затмения?
В последнее время ученые вплотную занялись этим вопросом. Они изучают влияние полного солнечного затмения на привычки животных, как в дикой среде, так и в зоопарках. Большинство из них, отмечают исследователи, делали удивительнее вещи во время прошлых затмений. Об этом пишут издания Associated Press (АР) и Daily Mail со ссылкой на данные специалистов крупных университетов США и Канады.
Так, во время затмения 21 августа 2017 года ученые заметили, что все галапагосские черепахи из зоопарка «Ривербэнкс» в Колумбии, штат Южная Каролина, «которые обычно абсолютно ничего не делают весь день… во время пика затмения начали размножаться». А на воле белоголовые орланы во время полета меняли скорость и направление. То же самое делали дикие лошади на открытых равнинах, пытаясь найти укрытие, как при шторме.
В период последнего полного солнечного затмения (4 декабря 2021 года) были выявлены и другие странности в поведении представителей фауны.
«Спаривающаяся пара сиамангов (вид приматов семейства Гиббоновые — прим. ред.), которые обычно перекликаются друг с другом по утрам, пела необычные мелодии во время послеобеденного затмения. Несколько самцов жирафов начали скакать галопом в явном беспокойстве. Фламинго сгрудились вокруг своих птенцов», — сообщает АР.
А что насчет кошек и собак?
Домашние питомцы тоже вошли в список изучаемых объектов. Ученые рассказали, что во время солнечных затмений некоторые собаки демонстрируют признаки беспокойства: ходят взад и вперед, воют, царапают предметы. Аналогично животные себя ведут во время грозы или фейерверка. Кошки же, напротив, могут запутаться и подумать, что наступила ночь и пора идти спать.
Специалисты также не исключают, что на поведение домашних питомцев может влиять не само затмение, а реакция хозяина на то, что происходит за окном. Чем он спокойнее и уравновешеннее, тем лучше будет себя вести животное. Активность и излишняя эмоциональность человека считываются моментально.
«Собаки и кошки уделяют нам много внимания, в дополнение к своим внутренним часам», — пояснила исследователь животных из Университета Арканзаса Раффаэла Леш.
В целом, причины по которым братья наши меньшие и другие животные ведут себя необычно во время полного солнечного затмения, до сих пор до конца не изучены. Одна из самых распространенных версий, потому что у них возникает конфликт между внутренними ритмами и внешней средой. Иными словами, кратковременное затемнение света и падение температуры животные принимают за ранние сумерки и демонстрируют характерное поведение.