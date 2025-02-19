Как кормить птиц зимой: инструкция ко Дню орнитолога

Зимой, если в природе не было каких-то аномалий, подкармливать птиц необязательно. Как рассказала ветеринарный врач-орнитолог центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» Мария Маркина изданию «Лайфхакер», подкормка может навредить, особенно неправильная: птицы могут слишком долго оставаться на точках зимовки и не мигрировать. При этом скопление особей у кормушки увеличивает риск заражения инфекциями и паразитами. Если все же хочется угостить птиц чем-то полезным, важно сделать все правильно.
Когда нужно кормить птиц
Конкретные сроки назвать сложно — нужно ориентироваться на природные условия своего региона.
В это время птицам приходится тратить много сил на поиски еды, и помощь им не помешает.
Если вы планируете разместить кормушку на новом месте, повесьте ее немного раньше наступления зимы, например в конце сентября. Так птицы успеют к ней привыкнуть к холодам. Сыпать корм лучше рано утром или вечером — днем, когда светит солнце, птицы могут сами добыть себе пищу. Прекратить подкормку можно после того, как спадут устойчивые морозы и начнет таять снег.
Какую кормушку выбрать и где разместить
Ее можно купить или сделать самостоятельно. Например, можно изготовить кормушку из пластиковой бутылки. Однако лучше, если это будет более крепкая конструкция с крышей и бортиками. Можно купить и установить бункерную кормушку с автоматической подачей корма. Если опасаетесь, что маленьким синицам может не хватить еды из-за более смелых голубей и ворон, повесьте кормушку с низкой крышей или узким отверстием.
«Столовую» для птиц нужно установить там, где вам будет удобно ее пополнять. Кормушка должна быть доступна и заметна пернатым. При этом ее нужно установить подальше от шумной проезжей части и уличных котов.
Чем можно кормить диких птиц
Выбор будет зависеть от вида птиц.
- Для воробьев, синиц, щеглов, чижей можно приготовить кусочки несоленого сырого сала или другого животного жира, творог, вареные яйца, несоленые и нежареные семена и зерна (например, рапс, овес, пшеницу, семена подсолнечника).
- Дятлов, клестов, поползней и соек можно кормить тем же самым, а также нежареными орехами, тыквенными семечками, желудями.
- Свиристелей, снегирей и дроздов можно угостить сушеными ягодами и фруктами. Свежие и замороженные в кормушку лучше не класть, они могут испортиться или размочить остальной корм.
- Водоплавающим птицам (уткам, гусям, лебедям), помимо овса, пшеницы и других зерен, можно дать рыбный фарш или приваренную рыбу, травяные гранулы, натертые свежие и отварные овощи. Зерно можно сварить на воде, не добавляя соль и масло.
Смеси для прикорма птиц можно найти в магазинах, но лучше сделать самим. Так можно будет проверить качество сырья и учесть предпочтения посетителей кормушки, которым может не понравиться покупной микс.
Чем нельзя кормить диких птиц
Зачастую люди кладут в кормушки хлеб и сухое пшено. Однако их лучше птицам не давать. По словам Марии Маркиной, пшено — это просо без оболочки. Из-за скачков температур и влажности на его поверхности быстро образуется оксидная пленка, которая вызывает расстройство пищеварения у птиц. Проблему можно решить, если дать им пшено в вареном виде.
А вот с хлебом все обстоит гораздо серьезнее. Он разбухает в зобе и желудке птиц и приводит к процессам брожения, сдвигу рН и развитию болезнетворной микрофлоры: дрожжевых грибков и патогенных бактерий.
Кроме того, не стоит кормить птиц:
- термически обработанными продуктами, кроме вареных яиц, рыбы, овощей и злаков;
- соленой, сладкой и приправленной едой;
- копченостями;
- цитрусовыми, экзотическими фруктами;
- обработанными крупами без внешней оболочки, например белым рисом.
Не кладите в кормушки еду со своего стола и тем более испорченные продукты, которые жалко выбросить.
Дополнительные рекомендации
Чтобы птицы были не только сытыми, но и здоровыми, соблюдайте несколько рекомендаций.
1. Приносите корм регулярно.
Разовая подкормка не поможет пернатым и даже навредит.
Птицы привыкают к тому, что их кормят, и тратят свои силы, чтобы прилететь к кормушке. Если там не будет пищи, а птица и так истощена тяжелыми погодными условиями, то вы ее подведете.
Если вы не уверены, что сможете постоянно подсыпать зерно в кормушку, то лучше не ставить новую, а наполнять те, что уже висят у вас во дворе или в парке.
2. Не рассыпайте корм по земле.
Из-за этого во дворе станет грязно. Кроме того, зерна и семена с большой вероятностью разлетятся или останутся под снегом. Также птицы будут неизбежно топтаться по корму, смешивая его с пометом. Это увеличит количество паразитов в организме пернатых.
3. Поддерживайте чистоту в кормушке.
Нужно регулярно убирать шелуху и чистить кормушку, чтобы птицы не заболели. Если увидели явно больную особь, на всякий случай смените корм и тщательно помойте кормушку.
4. Помните и о своей безопасности.
После каждого контакта с кормушкой надо тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком.