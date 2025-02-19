Как кормить птиц зимой: инструкция ко Дню орнитолога

Ее можно купить или сделать самостоятельно. Например, можно изготовить кормушку из пластиковой бутылки. Однако лучше, если это будет более крепкая конструкция с крышей и бортиками. Можно купить и установить бункерную кормушку с автоматической подачей корма. Если опасаетесь, что маленьким синицам может не хватить еды из-за более смелых голубей и ворон, повесьте кормушку с низкой крышей или узким отверстием.