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Как кормить птиц зимой: инструкция ко Дню орнитолога

19 февраля отмечается День орнитолога. К празднику редакция ВФокусе Mail составила инструкции, как кормить птиц зимой.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Vecteezy.com

Зимой, если в природе не было каких-то аномалий, подкармливать птиц необязательно. Как рассказала ветеринарный врач-орнитолог центра реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» Мария Маркина изданию «Лайфхакер», подкормка может навредить, особенно неправильная: птицы могут слишком долго оставаться на точках зимовки и не мигрировать. При этом скопление особей у кормушки увеличивает риск заражения инфекциями и паразитами. Если все же хочется угостить птиц чем-то полезным, важно сделать все правильно.

Когда нужно кормить птиц

Конкретные сроки назвать сложно — нужно ориентироваться на природные условия своего региона.

Важно: подкармливать птиц нужно только после наступления климатической зимы (то есть когда за окном стабильный минус, на земле лежит снег).

В это время птицам приходится тратить много сил на поиски еды, и помощь им не помешает.

Если вы планируете разместить кормушку на новом месте, повесьте ее немного раньше наступления зимы, например в конце сентября. Так птицы успеют к ней привыкнуть к холодам. Сыпать корм лучше рано утром или вечером — днем, когда светит солнце, птицы могут сами добыть себе пищу. Прекратить подкормку можно после того, как спадут устойчивые морозы и начнет таять снег.

Какую кормушку выбрать и где разместить

Ее можно купить или сделать самостоятельно. Например, можно изготовить кормушку из пластиковой бутылки. Однако лучше, если это будет более крепкая конструкция с крышей и бортиками. Можно купить и установить бункерную кормушку с автоматической подачей корма. Если опасаетесь, что маленьким синицам может не хватить еды из-за более смелых голубей и ворон, повесьте кормушку с низкой крышей или узким отверстием.

«Столовую» для птиц нужно установить там, где вам будет удобно ее пополнять. Кормушка должна быть доступна и заметна пернатым. При этом ее нужно установить подальше от шумной проезжей части и уличных котов.

Чем можно кормить диких птиц

Выбор будет зависеть от вида птиц.

  • Для воробьев, синиц, щеглов, чижей можно приготовить кусочки несоленого сырого сала или другого животного жира, творог, вареные яйца, несоленые и нежареные семена и зерна (например, рапс, овес, пшеницу, семена подсолнечника).
  • Дятлов, клестов, поползней и соек можно кормить тем же самым, а также нежареными орехами, тыквенными семечками, желудями.
  • Свиристелей, снегирей и дроздов можно угостить сушеными ягодами и фруктами. Свежие и замороженные в кормушку лучше не класть, они могут испортиться или размочить остальной корм.
  • Водоплавающим птицам (уткам, гусям, лебедям), помимо овса, пшеницы и других зерен, можно дать рыбный фарш или приваренную рыбу, травяные гранулы, натертые свежие и отварные овощи. Зерно можно сварить на воде, не добавляя соль и масло.

Смеси для прикорма птиц можно найти в магазинах, но лучше сделать самим. Так можно будет проверить качество сырья и учесть предпочтения посетителей кормушки, которым может не понравиться покупной микс.

Источник: Freepik

Чем нельзя кормить диких птиц

Зачастую люди кладут в кормушки хлеб и сухое пшено. Однако их лучше птицам не давать. По словам Марии Маркиной, пшено — это просо без оболочки. Из-за скачков температур и влажности на его поверхности быстро образуется оксидная пленка, которая вызывает расстройство пищеварения у птиц. Проблему можно решить, если дать им пшено в вареном виде.

А вот с хлебом все обстоит гораздо серьезнее. Он разбухает в зобе и желудке птиц и приводит к процессам брожения, сдвигу рН и развитию болезнетворной микрофлоры: дрожжевых грибков и патогенных бактерий.

Кроме того, не стоит кормить птиц:

  • термически обработанными продуктами, кроме вареных яиц, рыбы, овощей и злаков;
  • соленой, сладкой и приправленной едой;
  • копченостями;
  • цитрусовыми, экзотическими фруктами;
  • обработанными крупами без внешней оболочки, например белым рисом.

Не кладите в кормушки еду со своего стола и тем более испорченные продукты, которые жалко выбросить.

Дополнительные рекомендации

Чтобы птицы были не только сытыми, но и здоровыми, соблюдайте несколько рекомендаций.

1. Приносите корм регулярно.

Разовая подкормка не поможет пернатым и даже навредит.

Птицы привыкают к тому, что их кормят, и тратят свои силы, чтобы прилететь к кормушке. Если там не будет пищи, а птица и так истощена тяжелыми погодными условиями, то вы ее подведете.

Сергей Петров
зоолог, основатель проекта «Орнитологические экскурсии в Санкт-Петербурге»

Если вы не уверены, что сможете постоянно подсыпать зерно в кормушку, то лучше не ставить новую, а наполнять те, что уже висят у вас во дворе или в парке.

2. Не рассыпайте корм по земле.

Из-за этого во дворе станет грязно. Кроме того, зерна и семена с большой вероятностью разлетятся или останутся под снегом. Также птицы будут неизбежно топтаться по корму, смешивая его с пометом. Это увеличит количество паразитов в организме пернатых.

3. Поддерживайте чистоту в кормушке.

Нужно регулярно убирать шелуху и чистить кормушку, чтобы птицы не заболели. Если увидели явно больную особь, на всякий случай смените корм и тщательно помойте кормушку.

4. Помните и о своей безопасности.

После каждого контакта с кормушкой надо тщательно мыть руки или обрабатывать их антисептиком.