Как классному руководителю наладить контакт со старшеклассниками

В разговоре с «Мелом» она отметила, что недопонимание между классным руководителем и детьми может возникнуть по ряду причин. Самая очевидная — педагог сменил предыдущего, любимого, и школьники не хотят видеть что-то хорошее в новом учителе.
Могут проявляться и сложности подросткового возраста — школьники «заигрались» в испытание нового учителя.
Что можно сделать
Правильнее всего медленно и планомерно налаживать контакт через череду совместных дел и мероприятий. Силовые приемы вызывают сопротивление. Только доверие поможет в выстраивании отношений, подчеркнула Идея Прошина.
Нужно налаживать контакт с родителями, они помощники и опора классного руководителя. При этом важно не разговаривать с ними с позиции «ваш ребенок плохой», а стараться убедить их в том, что хорошие отношения пойдут на пользу всем — помогут создать позитивную атмосферу в классе и повысить успеваемость.
Также стоит найти авторитета из числа школьников, с которым можно выстроить взаимодействие. Он будет транслировать позицию учителя одноклассникам, которые к нему прислушиваются.
«Лаконичность — ваш козырь. Чем меньше слов вы произносите, тем больший эффект они производят. Четко подобранные слова свидетельствуют о ясности намерений», — добавила эксперт.
Нужно использовать также невербальную коммуникацию: когда говорите, развернитесь всем телом и лицом к ученикам, смотрите в глаза, стойте прямо или слегка подайтесь вперед. Надо показать, что ваши слова, как и вы сами, весомы, значительны и отнюдь не случайны.
Педагог призывает не забывать благодарить учеников. Например, за победу в школьном конкурсе, хорошие оценки за контрольную, участие в субботнике, активную работу на уроке и прочее.
«Не забывайте отмечать все хорошее, что делают ребята. Благодарность обладает огромной силой», — отметила Идея Прошина.
Подростки могут не хотеть учиться из-за выгорания и депрессии. Ранее мы рассказывали, как можно помочь детям, которые с этим столкнулись.