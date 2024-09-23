Как классному руководителю наладить контакт со старшеклассниками

Нужно налаживать контакт с родителями, они помощники и опора классного руководителя. При этом важно не разговаривать с ними с позиции «ваш ребенок плохой», а стараться убедить их в том, что хорошие отношения пойдут на пользу всем — помогут создать позитивную атмосферу в классе и повысить успеваемость.