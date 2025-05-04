Как Калининград справляется с угрозой блокады

Полной блокадой происходящее назвать нельзя, однако частичная экономическая изоляция действительно имеет место. В частности, объем грузоперевозок автотранспортом резко сократился. Если раньше транзит через Литву занимал около двух дней, то теперь этот срок увеличился до восьми — и то в случае скоропортящихся товаров. Остальные грузы могут задерживаться до двух недель. В результате значительно возросла нагрузка на железнодорожные перевозки, а морской маршрут из Ленинградской области в порты Балтийска и Светлого стал критически важным. На данный момент перевозки в регион обеспечивают около 30 судов.