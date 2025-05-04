Как Калининград справляется с угрозой блокады

Крупный сбой в энергоснабжении затронул Калининград и несколько муниципалитетов региона. Как сообщают местные СМИ, наибольшее количество жалоб поступает из Ленинградского и Центрального районов областного центра.
О перебоях также сообщают жители Черняховска, Гурьевска, Озёрска и других городов Калининградской области. Характер и причины отключений на данный момент официально не уточняются.
Представители региональных властей и профильных ведомств пока не комментировали ситуацию.
Калининградская область энергетически изолирована от остальной России и не подключена напрямую к Единой энергосистеме (ЕЭС) РФ. Это означает, что она работает автономно, в рамках собственной энергосистемы — Калининградской энергосистемы, входящей в структуру АО «Системный оператор ЕЭС».
До 2022 года область была синхронизирована с энергосистемой BRELL (Беларусь — Россия — Эстония — Латвия — Литва), но после геополитических изменений Литва и другие страны Балтии заявили о намерении выйти из этого кольца. В ответ Россия подготовила Калининград к полной энергонезависимости.
Для доставки грузов в регион используются авиа-, автомобильный, железнодорожный и морской транспорт.
До начала специальной военной операции предприниматели и перевозчики сталкивались преимущественно с обычными логистическими сложностями. Однако после введения антироссийских санкций Литва ввела ограничения на транзит грузов через свою территорию в Калининградскую область. Это объясняется запретом Евросоюза на поставку в Россию ряда товаров, включая металлы и строительные материалы.
Полной блокадой происходящее назвать нельзя, однако частичная экономическая изоляция действительно имеет место. В частности, объем грузоперевозок автотранспортом резко сократился. Если раньше транзит через Литву занимал около двух дней, то теперь этот срок увеличился до восьми — и то в случае скоропортящихся товаров. Остальные грузы могут задерживаться до двух недель. В результате значительно возросла нагрузка на железнодорожные перевозки, а морской маршрут из Ленинградской области в порты Балтийска и Светлого стал критически важным. На данный момент перевозки в регион обеспечивают около 30 судов.
Говорить о полной транспортной или экономической блокаде Калининградской области пока преждевременно. Во-первых, с момента введения ограничений регион стал активно развивать морскую логистику: к 2025 году доля грузооборота, обеспечиваемого морским путем, достигла 40%. Во-вторых, хоть объем авиационных перевозок и невелик, этот канал доставки также остается доступным.
Кроме того, блокировка морских путей крайне маловероятна, поскольку, согласно нормам международного права (в частности, Гаагским конвенциям), это будет приравнено к военным действиям. Любая страна, попытавшаяся бы воспрепятствовать проходу российских судов, рискует вступить в прямой военный конфликт со всеми вытекающими последствиями.
Таким образом, на текущий момент Литва и ЕС могут лишь ужесточать уже существующие ограничения — например, снижая допустимые объемы транзитных перевозок или вводя дополнительные санкции, касающиеся морской логистики.
Как отмечает политолог Юрий Бондаренко в разговоре с корреспондентом ВФокусе Mail, Калининградская область сохраняет не только устойчивость в условиях частичной изоляции, но и обладает значительным стратегическим и экономическим потенциалом.
«Регион фактически стал неподтопляемым авианосцем, — говорит эксперт. — Благодаря взвешенной политике областного руководства, в том числе при губернаторе Антоне Алиханове, Калининград вышел в число передовых субъектов РФ. У региона мощный туристический потенциал, особенно в таких городах, как Светлогорск и Зеленоградск».
По его словам, область привлекает внимание не только туристов, но и тех, кто рассматривает возможность переезда.
«Многие жители Европы, уставшие от современных западных трендов в образовании и социальной политике, всерьёз рассматривают Калининград как альтернативу для жизни. Здесь схожий климат, европейская архитектура и, самое главное — иные ценности», — отмечает Бондаренко.
Отвечая на вопрос о потенциальной блокаде региона, политолог заявил, что подобный сценарий не представляется реалистичным:
«Это база Балтийского флота. Регион серьёзно укреплён с берега — включая ракетные части. Ни Польша, ни Литва не располагают возможностями или политической волей для реальной морской блокады. Это стало бы прямым военным конфликтом, на который в ЕС вряд ли пойдут».
Что касается текущего положения на границе, Бондаренко объясняет, почему, несмотря на политическое напряжение, железнодорожное сообщение с «большой землёй» пока сохраняется:
«Ещё десять лет назад действовала программа приграничного обмена между Калининградом и Польшей, позволявшая свободно ездить между странами. Позже её свернули, когда стало ясно, что она не оказывает желаемого влияния на российских граждан. Однако инфраструктура осталась — в том числе и железнодорожная. Сейчас, даже при ограничениях, ЕС сохраняет определённые рамки легального транзита, чтобы не доводить ситуацию до открытого конфликта».