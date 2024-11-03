Как изменятся тарифы на мобильную связь в 2025 году

Основными факторами подорожания операторы назвали нехватку оборудования и увеличение его стоимости, дефицит кадров и излишнее государственное регулирование.
ФАС контролирует
По данным пресс-службы Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сведения о грядущем повышении тарифов от мобильных операторов пока не поступали.
— Сильно увеличить тарифы операторы побоятся, — считает финансовый аналитик Артем Извольский. — Одна из главных задач власти сейчас — борьба с инфляцией, поэтому внимание к операторам будет со стороны ФАС предельно высоким. Им уже отправили «черную метку».
ФАС выдала МТС предписание перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей дохода, «незаконно полученного» в результате повышения тарифов. Такая мера применяется впервые — и считает, что это будет способствовать «предотвращению подобных недобросовестных практик среди операторов связи». В 2023 году ФАС возбудила дело против «Мегафона» из-за необоснованного повышения тарифов. А в сентябре прошлого года направила предупреждение МТС, «Вымпелком», «Мегафон» и Tele2 (сейчас называется Т2) отменить введенную ранее плату за раздачу мобильного интернета.
Сейчас клиентам легко переходить от одного оператора к другому. Появились виртуальные мобильные операторы «Газпромбанка», ВТБ, Сбербанка и «Тинькофф». Рынок настолько конкурентный, что пугать резким повышением тарифов становится опасно.
Будем экономить
— Для экономии важно установить приложение мобильного оператора. С его помощью вы можете узнать, сколько минут и гигабайтов вы тратите, а еще посмотреть параметры вашего тарифа. Как правило, их никто не помнит, чем мобильные операторы и пользуются, — говорит Извольский. — Почти все операторы позволяют объединить несколько номеров в некое сообщество друзей, внутри которого вы можете делиться трафиком и услугами — перекидывать с номера на номер, управлять с основного номера дополнительными услугами и так далее. Это тоже выгодная история. Операторы заинтересованы, чтобы вы оплачивали услуги вовремя. Они часто предлагают скидку, если вы привяжете свою банковскую карту для настройки автоматического платежа. Если вы пользуетесь мобильной связью оператора, то домашний интернет от него можно получить с большой скидкой.
КСТАТИ.
Хорошие способы сэкономить — это отключить ненужные подписки (через личный кабинет на сайте или в приложении оператора), а также получать кешбэк. Его начисляют за покупки в магазинах-партнерах через приложение оператора.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ.
Леонид Конник, эксперт в сфере телеком:
— Думаю, в мобильных сетях повышение тарифов будет на уровне 10- 12 процентов. А вот услуги широкополосного доступа в интернет вырастут, я думаю, сильнее, в среднем на 20 процентов. Дело в том, что за 350−400 рублей в месяц можно легко получить домашний интернет со скоростью 100 Мбит/с. Эти тарифы не устраивают провайдеров.