Как изменятся тарифы на мобильную связь в 2025 году

— Для экономии важно установить приложение мобильного оператора. С его помощью вы можете узнать, сколько минут и гигабайтов вы тратите, а еще посмотреть параметры вашего тарифа. Как правило, их никто не помнит, чем мобильные операторы и пользуются, — говорит Извольский. — Почти все операторы позволяют объединить несколько номеров в некое сообщество друзей, внутри которого вы можете делиться трафиком и услугами — перекидывать с номера на номер, управлять с основного номера дополнительными услугами и так далее. Это тоже выгодная история. Операторы заинтересованы, чтобы вы оплачивали услуги вовремя. Они часто предлагают скидку, если вы привяжете свою банковскую карту для настройки автоматического платежа. Если вы пользуетесь мобильной связью оператора, то домашний интернет от него можно получить с большой скидкой.